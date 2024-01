Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/01/2024 - 12:17 Para compartilhar:

A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos subiu de 8,925 milhões em novembro (número revisado de 8,79 milhões) para 9,026 milhões em dezembro, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 30, pelo Departamento do Trabalho do país.

O resultado veio acima do esperado por analistas ouvidos pela FactSet, que previa um recuo a 8,714 milhões.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias