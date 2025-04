A abertura de postos de trabalho nos Estados Unidos caiu para 7,192 milhões em março, de acordo com o relatório Jolts, publicado nesta terça-feira, 29, pelo Departamento do Trabalho do país. O resultado ficou abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam a criação de 7,48 milhões de vagas no período.

O número de fevereiro, por sua vez, foi revisado para baixo, de 7,568 milhões para 7,480 milhões.