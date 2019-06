Abertura da C.América mostra raízes dos países do torneio

SÃO PAULO, 14 JUN (ANSA) – Com a presença de milhares de pessoas e do presidente da República, Jair Bolsonaro, a cerimônia de abertura da 46ª edição da Copa América, nesta sexta-feira (14), no estádio do Morumbi, em São Paulo, durou pouco mais de 10 minutos e mostrou algumas características culturais dos países sul-americanos Antes do início da cerimônia, no lado de fora do estádio, diversos torcedores bolivianos, chilenos, colombianos e argentinos marcaram presença para assistir o primeiro duelo da competição entre Brasil e Bolívia. Eles demonstraram todo o apoio para suas respectivas seleções.

O show, que aconteceu no gramado do Morumbi, durou pouco mais de 10 minutos. Dezenas de atores representaram todas as seleções participantes do torneio e mostraram algumas características culturais dos países do continente.

Em seguida, os músicos Léo Santana e Karol G entraram no gramado para agitar o público presente. Ambos interpretaram a música-tema da Copa América, “Vibra Continente”.

Bolsonaro, por sua vez, também acompanhou a abertura, mas não realizou nenhum discurso oficial.(ANSA)