Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 10/06/2024 - 8:01 Para compartilhar:

SÃO PAULO, 10 JUN (ANSA) – ABERTURA *** ANSA AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA VIA DELLA DATARIA, 94 – 00187 ROMA (ITÁLIA) DIRETOR RESPONSÁVEL: LUIGI CONTU ——————– SEDE NO BRASIL RUA JOAQUIM FLORIANO, 466 – CJ. 403 -ITAIM BIBI – SÃO PAULO CEP: 04534-002 e-mail: ansabrasil@ansa.com.br ——————– INICIA-SE A TRANSMISSÃO DO SERVIÇO INFORMATIVO EM PORTUGUÊS (ANSA).