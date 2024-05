Abertas as inscrições para curso gratuito de formação de novas lideranças políticas

Edson Francoi Edson Franco - https://istoe.com.br/author/edsonfranco/ 23/05/2024 - 15:55 Para compartilhar:

A Fundação Índigo e o Ibmec abrem inscrições para o projeto Líderes do Futuro. O curso é on-line e dirigido para jovens que queiram ingressar na carreira pública.

No total, são oferecidas 210 vagas com bolsa de estudo. Os interessados têm até o dia 26 de maio, domingo, para se inscreverem no processo seletivo pelo site da Fundação Índigo (www.indigo.org.br). Para se candidatar, o interessado precisa ter entre 18 e 35 anos de idade e ter concluído ou estar cursando o ensino superior. A seleção será feita pelo Ibmec e as aulas têm início em 24 de junho.

Na seleção serão priorizados candidatos de baixa renda. Além disso, 50% das vagas serão reservadas para mulheres e 30% para negros, quilombolas e povos originários. O objetivo é incentivar estes grupos a entrarem na carreira pública.

O curso pretende desenvolver e qualificar jovens lideranças por meio de ferramentas modernas de gestão pública comprovadamente eficazes, adotadas por instituições como a Harvard Business School e o próprio Ibmec, que tem mais de meio século de atuação acadêmica. Ao todo, serão 120 horas de aulas online, com 80 horas de conteúdo comum e, ao final, o estudante deverá escolher entre 40 horas de Gestão Pública ou Gestão Política. A metodologia envolve, por exemplo, estudo de casos, aprendizagem baseada em problemas e projetos, simulações.

Fundação Índigo

A Fundação Índigo é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos, com foco em inovação e governança. Braço de formação e pensamento do União Brasil, tem como objetivo o preparo de novos líderes políticos, gestores públicos e cidadãos com visão liberal, democrática e crítica de mundo. A entidade promove cursos, palestras, encontros, debates e pesquisas para conectar pessoas e formar redes de conhecimento.