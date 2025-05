Abel vê ‘volta à normalidade’ e revela sonho impossível no Palmeiras: ‘Rival não tocar na bola’

Abel Ferreira adora inovar no futebol e criar caminhos para deixar o Palmeiras cada vez melhor. Ainda frustrado com a derrota por 1 a 0 diante do Bahia, pelo Brasileirão, no domingo, o técnico admitiu que nenhum resultado serviria pela paz na visita ao Ceará senão a vitória. E mostrou-se extremamente satisfeito após o 1 a 0 pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil, no Castelão, admitindo que a vitória “mantém a equipe na normalidade.” Pela manutenção do time somando triunfos na maratona de jogos pela frente, ele agora tem uma missão impossível: fazer com que os adversários não toquem na bola.

“Meu sonho é pegar na bola e que o adversário não toque na bola nunca. Mas é muito difícil”, afirmou o técnico, em mais uma de suas frases de efeito e que revelam o quanto gosta de ser perfeccionista. Óbvio que a declaração é polêmica e ele mesma diz ser algo impossível. A explicação, contudo, faz sentido. Daqui para frente, o treinador exigirá que sua equipe administre bem a posse de bola e passe poucos sustos.

Depois de sete vitórias seguidas, entre Libertadores e Brasileirão, o Palmeiras perdeu para o Bahia por não “cuidar” da bola nos minutos finais no Allianz Parque. Os visitantes acabaram encaixando um ataque e estragando um dia que tinha tudo para ser feliz se o ataque mostrasse qualidade. Daqui para frente, o treinador vai exigir que seus atletas administrem a posse a todo momento.

Sem sofrer tanto contra o Ceará, o técnico exaltou o resultado positivo. “Era um jogo muito importante para nós. O Palmeiras já não ganha a Copa do Brasil há algum tempo, estávamos vindo de uma derrota dura e na minha opinião injusta. Diante de uma grande equipe, o time tinha de dar uma resposta logo a seguir e era importante vir aqui dar boa resposta. É uma vitória que nos mantém na normalidade”, comemorou.

Com o fim das negociações entre CBF e Carlo Ancelotti, Abel Ferreira já imaginava que seria questionado sobre o assunto seleção, mas voltou a pregar total foco no Palmeiras.

“Uma honra ter seu nome associado a uma das melhores seleções do mundo, mas é claro e sabido que eu tenho contrato com o Palmeiras. Meu foco é total e absoluto com meus jogadores, meu compromisso é total e absoluto com o Palmeiras”, reforçou, em respostas semelhante de dias atrás.

No domingo o Palmeiras visita o Vasco, em jogo vendido para o Mané Garrincha, e o treinador alviverde teve de se explicar por qual motivo seus comandados vêm se dando melhor jogando como visitante. Na visão de Abel Ferreira, trata-se somente de uma coincidência.

“Nós procuramos, jogando em casa ou fora, manter um padrão similar. Sabemos que os adversários têm a energia dos seus torcedores jogando fora, algo vital para uma equipe. Temos conseguido bons resultados fora, em casa estamos mais oscilantes, mas nós preparamos os jogos da mesma maneira. Às vezes vão dar para ganhar, às vezes não.”