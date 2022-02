Abel vê primeiro tempo ‘complicado’ do Fluminense e exalta vitória no Fla-Flu: ‘Traz confiança e tranquilidade’ Treinador analisou o que ainda precisa melhorar no Tricolor e explicou a escolha por manter Luiz Henrique em campo após jovem sentir

O Fluminense passou no primeiro grande teste da temporada ao vencer o Flamengo por 1 a 0, neste domingo, no Estádio Nilton Santos. Foi sofrido e o gol saiu apenas aos 43 minutos do segundo tempo, com Jhon Arias. Após o clássico, em entrevista coletiva, o técnico Abel Braga admitiu as dificuldades da equipe na etapa inicial, mas exaltou a postura do Tricolor para fazer valer o dinamismo do futebol.

– Primeiro tempo muito complicado, como pensávamos, mas não pensamos que seria tanto. Nos posicionamos mal, nos deixamos envolver pela movimentação do Flamengo. A normalidade seria cair no segundo tempo, nós subimos um pouquinho o Felipe para junto do André. Demos uma liberdade, ao mesmo tempo, um posicionamento tático para o Yago, que inclusive fez um grande jogo. Pra você ver como é o futebol: primeiro tempo corremos atrás do Flamengo e tivemos mais finalizações e melhores contra-ataques. No segundo tempo tivemos mais controle do jogo e finalizamos menos. Por isso que o futebol é essa loucura – avaliou.

Abel admitiu que o resultado dá mais confiança ao grupo, que vinha sendo criticado pelas atuações ruins. O próprio treinador foi vaiado na última rodada. Na próxima quinta-feira, o Fluminense tem outra pedreira pela frente, o clássico com o Botafogo. O duelo será novamente no Nilton Santos, às 20h.

– Dá confiança porque não é um adversário vulgar, um adversário comum, é um adversário muito forte. Creio que se adaptaram muito bem ao esquema do Paulo. É um time que roda bastante, com troca de posições. Para nós tem um significado importante vencer um adversário desse quilate. É óbvio que traz confiança e uma certa tranquilidade. Já foram três jogos sem sofrer gols, isso é um pouco complicado para início de temporada. Começamos a ter uma convicção de que a coisa está correndo bem atrás. Vamos nos preparar para o próximo jogo, que também é um clássico, e temos que encarar com a mesma seriedade que encaramos hoje – afirmou.

Mesmo com a postura aguerrida e o importante resultado, o Fluminense ainda não mostrou o futebol que a torcida espera e chegou a ser pressionado pelo Flamengo. Mesmo assim, Arias definiu. O veterano treinador avaliou o que ainda precisa melhorar na equipe, que tem no final do mês o jogo de ida da segunda fase da Libertadores diante do Millonarios (COL), em Bogotá, dia 22.

– Nós temos que fazer melhor na ocupação de espaço. Temos que melhorar muito na segunda bola. Nossa ideia era tentar pressionar o Flamengo para que a bola viesse alta para Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que pela estatura não teriam condições de disputar a bola aérea com a defesa. Ganhamos sempre a primeira, mas não a segunda. Essa ocupação de espaço é uma coisa que tínhamos que melhorar, jogar melhor na segunda bola. O que chama atenção é que nós treinamos, conversamos e nos posicionamos muito bem em todo escanteio, porque o Flamengo bateu no primeiro poste. Dois escanteios que foram mal batidos, a bola passou ali com meio metro, um metro de altura, ela duas vezes passou pela nossa defesa e podia ter mudado o resultado. Hoje, se não tivesse VAR, com certeza teríamos perdido – disse.

Em certo momento do segundo tempo Luiz Henrique pareceu ter sentido a coxa depois de dar uma arrancada. O jovem chegou a cair do lado de fora do gramado, mas logo depois retornou. Ele ficou praticamente até o final do jogo. Abel explicou porque o camisa 11 não foi substituído.

– Da maneira que caiu, pensei que fosse lesão, mas não era. Eu ia tirar, quando o cara cai colocando a mão na posterior… Ele teve cãibra, já tinha falado com o médico, assim como foi com o Felipe Melo. Mas o importante é que conseguimos passar por isso tudo – finalizou.

