Abel vê Palmeiras superior, mas admite Flamengo eficiente: ‘Futebol é assim’

Estadão Conteúdo 21/08/2022 - 20:50 Compartilhe

O resultado não foi ruim, mas Abel Ferreira desceu para entrevista coletiva com um sorriso amarelo após o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Flamengo, na tarde deste domingo, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador exaltou o bom jogo da equipe alviverde, mas lamentou o resultado. Na visão do português, se um time tivesse que sair vencedor da partida, esse time seria o Palmeiras.

“Disse para eles que tínhamos que ter mais audácia, entramos bem e fortes, o Flamengo só teve uma, nós tivemos um gol fora de jogo, outras oportunidades e quem fez tudo pela vitória fomos nós. Um ponto para cada um, mas se fôssemos ver as estatísticas, deveríamos nós sermos os vencedores. Enfrentamos uma equipe bem treinada, com grandes jogadores e temos que aceitar o resultado”, comentou Abel Ferreira.

O técnico admitiu que o rival carioca soube ser eficiente, mas viu o Palmeiras superior, inclusive durante o primeiro tempo. “O futebol é assim, você nunca controla o resultado. Apesar de não termos criado tantas oportunidades, tivemos mais domínio no primeiro tempo. O jogo ficou morno e o gol foi um ‘acordar’ para nós. Dois times frescos, leves e com boa dinâmica. Futebol é eficácia, eles tiveram duas chances na primeira etapa e fizeram um gol.”

Abel reforçou que o Palmeiras entrou para vencer, apesar da situação confortável na tabela. “Nós tínhamos que ganhar o jogo, não tínhamos outra forma de pensar. Não vamos ganhar sempre, nossos rivais também têm méritos. Esse rival tem grandes jogadores e entrou com uma equipe leve. Treinamos duas situações porque não sabia o que o Dorival faria”, completou.

Ele aproveitou também para elogiar o trabalho de Dorival Júnior, que colocou o Flamengo na briga por títulos em todos os campeonatos: Copa do Brasil, Copa Libertadores e Brasileirão. “Dorival é um excelente treinador, não conhecia o seu trabalho antes, mas veio aqui com o Ceará e ganhou limpinho. Além de ser um grande treinador, certamente é também um grande líder. Gosto de analisar quando as coisas funcionam ou não funcionam com os mesmos jogadores”, declarou.

Por fim, apesar da grande vantagem do Palmeiras perante aos seus adversários, o treinador não vê seu time com o título na mão. “O campeonato será definido na última jornada. Não olho muito para classificação, entro em cada jogo para ganhar. Tínhamos uma sequência difícil, mas também era difícil para os nossos adversários. É dar o melhor em cada jogo”, finalizou.

O empate manteve a boa vantagem do Palmeiras na liderança do Brasileirão, com 49 pontos, oito à frente do Fluminense, que assumiu a segunda posição. O Flamengo ficou em terceiro, com 40, na frente do Corinthians, em quarto.

O Palmeiras terá agora uma semana cheia para trabalhar, visando o jogo com o Fluminense, marcado para este sábado, às 19h, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.