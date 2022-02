Abel vê jogo difícil em vitória do Fluminense e explica opção por não usar Ganso: ‘Intensidade grande’ Treinador ainda falou sobre a ausência de Marlon entre os relacionados e projetou o clássico com o Flamengo na próxima rodada do Carioca

O Fluminense novamente teve uma atuação ruim, mas venceu o Audax Rio por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro. O momento que mais chamou a atenção, porém, foi fora do campo. A torcida pediu a entrada de Paulo Henrique Ganso durante boa parte do jogo e xingou Abel Braga quando o treinador realizou as últimas substituições. Após a partida, em entrevista coletiva, o veterano falou sobre a situação e explicou o motivo de o camisa 10 não ter sido utilizado ainda na temporada.

– Jogo difícil Tivemos um jogo seguro, não sofremos gols mais uma vez e não demos oportunidades, a não ser em duas faltas no segundo tempo. O torcedor tem todo direito de pedir quem ele quiser, mas vou ganhar ou perder com a minha cabeça. Não tenho mais que estar preocupado em fazer o segundo, preciso não levar o empate. Já falei, o torcedor é soberano, ele pede quem quiser, vaia, xinga. Já fui torcedor e entendo totalmente isso – explicou.

– Futebol sempre é amor e ódio, ainda mais porque agora parece que é manipulado. O que vende é notícia ruim e rede social. O Ganso faz parte do grupo, está trabalhando bem, pensamos em colocar ele, mas foi um jogo com intensidade grande. Quando ninguém achar que vai entrar, ele entra. É assim o futebol, mas tenho que pensar e analisar com a minha cabeça, porque a que rola é a minha, não de ninguém. O Ganso faz parte, estava disponível e disposto a entrar. Ainda não foi hoje que ele entrou, mas vamos ver nos próximos jogos – completou.

Uma surpresa de Abel para a partida foi um time recheado de reservas. Apenas Luiz Henrique e Yago Felipe permaneceram do que hoje é considerada a equipe titular. Dentre os destaques, o goleiro Fábio, o volante Martinelli, o lateral Calegari e o atacante Germán Cano, autor do gol. O treinador comentou a proposta por rodar a equipe e analisou as virtudes dos atletas que normalmente ficam no banco.

– Temos que saber quem está dentro do que esperamos. Hoje foi mostrado defensivamente que estamos muito bem compostos. Incrível a utilidade que o Arias teve já no jogo passado, jogando por dentro do campo, onde acho que tem uma utilidade melhor. Fez durante um determinado momento um segundo volante. É um jogador de velocidade, tecnicamente bom. Teve uma jogada que ele fugiu e sentiu o ritmo de jogo, estava cansado. Mas está tendo uma utilidade grande. Mas a maior surpresa foi o Cano suportar os 90 minutos. Não passava pela minha cabeça nem pela dos preparadores físicos isso. Mas ele ficou, teve chances grandes, deu assistência para finalização. Estou muito contente com a atuação dele – afirmou.

Uma ausência sentida no elenco com reservas foi o lateral-esquerdo Marlon. Com a contratação de Cristiano e Pineida, o jogador que terminou a última temporada como titular acabou perdendo espaço. Ele nem foi relacionado, assim como Danilo Barcelos. Entretanto, um deles pode ganhar uma chance no clássico com o Flamengo. Pineida deixou o campo ainda no primeiro tempo sentindo. Abel esclareceu a ausência do jogador.

– Eu pedi a contratação do Marlon depois dos jogos contra o Criciúma. É um jogador que eu gosto bastante. O clube contratou dois laterais, ainda tem ele e o Danilo. Estamos analisando com calma para que a gente não fique com jogadores sem oportunidade. É um atleta que confiamos. Vamos esperar o momento. Não conhecia o Pineida, conheci pelos jogos da Libertadores contra Fluminense e Flamengo. O Cristiano vi 15 minutos contra o Real Madrid, nem sabia que tinha passado pelo futebol carioca. Ele comentou comigo que agora está vendo o peso da camisa. Isso tudo vai criando amadurecimento. Não existe nada do Marlon, tenho um plantel com 28, 29 jogadores. O John Kennedy lamentavelmente teve uma fratura, Matheus Martins e Wallace também estão, mas nem vieram. Então ficamos com mais de 30. Tem três times e vamos optar por aqueles que estão dentro da situação de ter a chance primeiro – disse.

Com o resultado, o Flu fica na quarta posição, com seis pontos e abre dois para a Portuguesa, em quinto. Na próxima rodada, faz o primeiro clássico da temporada diante do Flamengo, no domingo, às 16h, no Estádio Nilton Santos.

– Pedreira. Não vai ser diferente. O Flamengo está motivado também com novo treinador, sempre uma equipe forte. Mas o Fluminense não se rende para ninguém. Vamos pensar na melhor estratégia e jogar sempre com o pensamento que vamos vencer. O respeito é mútuo, ainda mais pelos últimos resultados. Vamos com uma convicção grande de fazer um bom jogo – finalizou.

