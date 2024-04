Abel valoriza empate e empenho do Palmeiras na Argentina: ‘Ficou uma sensação positiva’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/04/2024 - 0:09 Para compartilhar:

Um empate com saldo positivo. Ao invés de lamentações, Abel Ferreira usou um discurso de agradecimento aos jogadores após o empate de 1 a 1 nesta quarta-feira, na estreia da equipe Paulista na Libertadores.

Para a partida, o treinador iniciou o duelo com um time alternativo em função do segundo jogo da final do Campeonato Paulista, e elogiou tanto os atletas que não são titulares absolutos, quanto os medalhões que entraram na etapa final para diminuir o controle de jogo do San Lorenzo.

“Estou muito orgulhoso de ser treinador desses jogadores. Eles se empenharam muito. O Lázaro foi uma grata surpresa. Tivemos outros atletas que foram bem e deram o máximo para conseguir ajudar o Palmeiras”, afirmou o treinador.

Autor do gol, Piquerez foi citado pelo técnico português como símbolo de colaboração e bom nível técnico. “O Piquerez elevou muito o sarrafo. Jogador experiente e que contribuiu muito para o resultado.”

Marcelo Lomba, que teve uma grande atuação evitando até um resultado elástico do time argentino, o acompanhou na coletiva. Substituto de Weverton, ele disse do sentimento do time após o empate.

“O nosso time não desistiu. Isso é uma marca da nossa equipe. Conseguimos competir e fizemos um bom jogo. Buscamos o nosso objetivo diante de um grande adversário, que contou com a força de sua torcida”, afirmou o goleiro.

Passada a estreia na Libertadores, Abel falou sobre o jogo com o Santos, que vale o título do Campeonato Paulista. “Não existe milagre. Jogar de dois em dois dias não é fácil, desgasta os jogadores. Quero conversar com meus atletas e lembrar da alegria de disputar um título. Vamos para luta em busca do nosso objetivo. Gosto muito desses momentos”, comentou Abel.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias