Abel tem retorno de Gómez e encerra preparação do Palmeiras para jogo contra Bahia

O técnico Abel Ferreira contou com o reforço do zagueiro Gustavo Gómez no último treino do Palmeiras antes da partida contra o Bahia, nesta quarta-feira, na retomada do Brasileirão após a paralisação causada pela Data Fifa. O jogador estava defendendo a seleção do Paraguai, que fez apenas um amistoso, no domingo.

O defensor deve ser o único dos cinco jogadores do Palmeiras que foram cedidos para seleções nos últimos dias. Piquerez deve estar em campo com o Uruguai na noite desta terça, enquanto Weverton, Rony e Raphael Veiga podem ser escalados no amistoso da seleção brasileira, também nesta terça.

Gómez, ainda usando máscara de proteção no rosto, treinou normalmente e mostrou estar em condições de ser titular na Arena Fonte Nova, em Salvador. Ele deve ter como parceiro na defesa o jovem Vanderlan na vaga do lateral-esquerdo Piquerez.

Após encerrar a preparação do time, a comissão técnica finalizou o dia com um treino recreativo. A delegação palmeirense viaja nesta tarde para a capital baiana.

“Será um jogo difícil. Sei bem como é jogar lá, tem o calor, a torcida empurrando do início ao fim. A gente tem de estar muito concentrado e ligado para manter essa invencibilidade e voltar com os três pontos lá da Bahia”, disse o atacante Artur, ao lembrar da condição de invicto do Palmeiras no Brasileirão até agora.

O jogador valorizou o tempo de descanso, de dez dias no Brasileirão. “Foi um tempo de descanso dos jogos muito bom para nós, atletas, que somos exigidos toda semana. Principalmente a parte mental, deu para descansar e curtir a família. Mas agora já viramos a chave, temos um jogo importante e vamos em busca dos três pontos”, comentou o autor de seis gols em 25 jogos pelo time paulista.

