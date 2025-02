Abel projeta clássico com o Corinthians e critica calendário: ‘Não há tempo para preparar’

Satisfeito pela vitória sobre o Guarani, o técnico Abel Ferreira terá pela frente, na próxima rodada, o clássico diante do Corinthians, marcado para quinta-feira, no Allianz. Ao projetar a partida diante do maior rival, o treinador português criticou o calendário e o curto período de pré-temporada.

“Comparo isso a entrar no deserto sem saber onde está a próxima duna. Não existe tempo para preparar. Os jogadores ainda não estão prontos. Eles estão trabalhando muito. Mas cobranças são sempre muito duras” afirmou o comandante na coletiva.

O time, que voltou a vencer após dois tropeços seguidos no Paulista, foi alvo de elogios do treinador que pediu mais apoio dos torcedores. “É o que eu peço, que nos incentive. Estamos aqui a trabalhar muito, mas não existe tempo para se preparar”, reclamou.

Sobre a atuação da equipe, ele viu evolução, mas sente que tem muito a fazer. “Os que jogaram hoje, na minha opinião, são os que estão em melhor forma. Temos uma semana para treinar e melhorar processos. Vamos trabalhar”.

Sobre o fato de ter escalado a força máxima, Abel Ferreira afirmou que não orienta apenas um time, mas um elenco. “Não treino só 11 jogadores, mas 24. Hoje decidi por essa escalação porque sei onde queremos chegar”, disse.

Com o triunfo de 4 a 1 sobre a equipe de Campinas, o Palmeiras ocupa a segunda colocação no Grupo D com 11 pontos em seis rodadas. O líder é o São Bernardo, que venceu cinco dos seis compromissos que disputou e contabiliza 15 pontos. Ponte Preta (9) e Velo Clube (4), completam a chave.S