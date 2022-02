Abel prevê ‘ainda mais dificuldade’ em reencontro do Palmeiras com Al Ahly pelo Mundial Técnico encarou 'como um aviso' egípcios terem eliminado Monterrey no sábado

Em rápida conversas com jornalistas antes do treino deste domingo (6), o técnico Abel Ferreira comentou sobre a definição do Al Ahly, do Egito, como o adversário do Palmeiras na semifinal do Mundial de Clubes, na terça-feira (8), às 13h30 (de Brasília).

Admitindo certa surpresa pelo fato dos africanos terem eliminado o Monterrey, do México, o comandante português admitiu que as dificuldades poderão ser maiores ante o adversário que lhe venceu nos pênaltis na decisão de terceiro lugar do ano passado.

– O futebol é mágico. Quando todo mundo achava que o Monterrey passaria, o Al Ahly avançou. Mais do que nunca, é um alerta, um aviso. Temos que estar ainda mais atentos, mais ligados nas dificuldades que vamos encontrar na terça-feira. Futebol não é como dois mais dois igual quatro. A dificuldade será maior ainda.

O treinador ressaltou que o trabalho para o jogo foi feito à medida do que havia sido planejado, lembrou do valor de competir em decisões como essa e que o Palmeiras tem um propósito a cumprir.

– Futebol é competir, futebol é organização, futebol é quem cria mais chances, quem faz mais gols. São jogos decisivos, jogos com muita emoção. 70% é competir, e 30% é tática. Fizemos tudo e estamos preparados para a semifinal. Vamos cumprir o que planejamos para conquistar aquilo que planejamos. Temos propósito. Vamos acreditar, fazer e depois realizar.

