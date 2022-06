Abel presenteia Pia em visita da técnica da seleção feminina ao Palmeiras

A Academia de Futebol do Palmeiras recebeu, nesta quarta-feira, a visita da técnica da seleção brasileira feminina de futebol, Pia Sundhage. A sueca foi acompanhar treinamento da equipe feminina alviverde, que lidera do Campeonato Brasileiro, e teve um breve encontro com o treinador Abel Ferreira.

O português recepcionou Pia Sundhage e a presenteou com uma edição autografada de seu livro Cabeça fria, coração quente. Abel Ferreira conversou em inglês com a treinadora e contou detalhes da obra. A treinadora se mostrou surpresa quando o comandante alviverde disse que contava segredos táticos das conquistas do Palmeiras nas temporadas de 2020 e 2021.





Na próxima segunda-feira, Pia Sundhage anunciará a lista de convocadas para a disputa da Copa América. Entre as palestrinas, a atacante Bia Zaneratto, as meio-campistas Ary Borges e Julia Bianchi e a goleira Jully são as mais cotadas para a disputa do torneio sul-americano. O Palmeiras tem importante desafio no sábado, às 14h, quando enfrenta o rival Corinthians pelo Brasileiro Feminino.

MASCULINO

Murilo segue sendo a grande dúvida do Palmeiras para o jogo com o Atlético-MG, no próximo domingo, no Allianz Parque. O jogo definirá o líder do Campeonato Brasileiro. Sem o zagueiro e também sua dupla Gustavo Gómez, o técnico Abel Ferreira deve optar por usar Luan. O defensor de recuperou de lesão e deve voltar já como titular. Quem também está à disposição é Piquerez, o lateral-esquerdo pode retomar seu lugar no time para dar descanso ao criticado Jorge. Gabriel Verón é outra opção que a comissão técnica portuguesa passa a ter para o ataque.

“Foi a minha primeira lesão em toda a minha carreira, mas são coisas que acontecem. Aqui no Brasil tem muitos jogos, a cada três dias praticamente. Fiquei fora seis jogos, foram três semanas intensas, mas, graças a Deus, temos uma boa estrutura que me ajudou a me recuperar bem e a voltar antes do tempo. Estou feliz por retornar a treinar e ficar à disposição do treinador”, afirmou Piquerez.

Para o jogo com o Atlético, o Palmeiras terá casa cheia. Mais de 36 mil ingressos foram vendidos e esgotados nas bilheterias virtuais. A expectativa é de que o clube quebre o recorde de público da temporada.