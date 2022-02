Abel pede resposta da torcida do Palmeiras no Allianz: ‘Fazer o mesmo ambiente que o adversário fez’ Técnico do Verdão projetou a preparação para a o jogo da volta da Recopa, em São Paulo, e colocou entre os objetivos para a decisão a participação do torcedor palmeirense

O Palmeiras conquistou um importante empate com o Athletico-PR no jogo de ida da Recopa Sul-Americana, na Arena da Baixada, nesta quarta-feira. O placar de 2 a 2 deixou a decisão aberta para a volta, no Allianz Parque. Para Abel Ferreira, a missão do torcedor palmeirense é responder com a mesma festa que os athleticanos fizeram em Curitiba, para buscar o título em casa.

Em entrevista coletiva após o duelo na capital paranaense, o técnico alviverde projetou como será a partida de volta desse confronto pelo título sul-americano, mas deixou claro que espera uma participação importante dos palmeirenses no Allianz Parque, já que será sua primeira decisão em casa e quer que os adversários possam se sentir em um ambiente “perverso”.

– Nossa intenção era essa, vir aqui e conseguir um bom resultado para decidirmos em casa com a nossa torcida, fazer lá o mesmo ambiente que os nossos adversários fizeram porque é duro jogar assim num ambiente perverso mas completamente compreensível – declarou o comandante português.

No entanto, há outras preocupações na cabeça de Abel Ferreira. Além do calendário apertado, que coloca um jogo do Paulistão entre as duas finais, o treinador precisa lidar com desfalques importantes, como a sua zaga titular, que pode ficar fora também da volta, e Gustavo Scarpa, uma de suas principais peças ofensivas. Segundo ele, tudo será feito com os atletas disponíveis.

– Nós vamos analisar o jogo, temos um jogo no meio pelo Paulista assim como ano passado disputamos a Recopa e a Supercopa do Brasil no meio. Esse ano a Supercopa foi realizada antes, mas quando o Palmeiras estava a disputar a Recopa foi bem no meio. Enfim, vamos analisar o jogo, vamos ver como preparamos a equipe, temos alguns lesionados, algumas baixas e vamos traçar aquilo que for a melhor estratégia e os melhores jogadores.

Na próxima quarta-feira, às 21h30, Palmeiras e Athletico-PR voltam a se enfrentar pela Recopa Sul-Americana, desta vez em São Paulo. Quem vencer, ficará com o título do torneio. Em caso de novo empate, decisão nos pênaltis.

