Abel pede calma à torcida do Palmeiras com os reforços: ‘Precisam de adaptação e time está bem’

O Palmeiras apresentou à torcida, antes da vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-GO, nesta quinta-feira, no Allianz Parque, o meia Felipe Anderson, grande contratação para o segundo semestre. O clube trouxe ainda o também armador Maurício e o lateral-direito argentino Agustín Giay. Todos estão à disposição e já podem estrear na próxima rodada do Brasileirão, mas o técnico Abel Ferreira pede calma, citando que necessitam passar por período de adaptação.

O Palmeiras faz confronto direto pela liderança na próxima rodada, em visita ao Botafogo, no Engenhão. Como o Flamengo teve o jogo com o Internacional adiado, o duelo no Rio, quarta-feira, dia 17, definirá quem fechará a 17ª jornada no topo após a polêmica da edição passada, na qual os paulistas viraram para 4 a 3 e arrancaram para o título.

Os palmeirenses já gostariam de ver seus reforços em campo. Contudo, Abel ainda cita a boa fase para evitar deixar os torcedores ansiosos por vê-los jogando. “Vamos tê-los à disposição e temos vários lesionados. Parece tudo fácil nessa equipe, mas é preciso trabalho, dedicação, esforço… Esses jogadores têm qualidade e vão ajudar, mas não quero gerar essa expectativa. A equipe está bem e eles vêm para ajudar”, frisou o treinador, antes de mandar a real.

“Vai haver um período de adaptação ao clube, ao grupo e ao futebol brasileiro pela quantidade de jogos. Quando estiverem disponíveis, se o treinador entender e se a equipe precisar, vão jogar quando”, prosseguiu, frisando novamente a boa fase do time e evitando pressão desnecessária no trio, sobretudo em jogo que ganhou conotação de “decisivo” e com alta rivalidade após briga até nos tribunais.

Raphael Veiga também foi questionado sobre os reforços e teceu elogios. Nada, porém, de fazer prognóstico sobre se devem, ou não, já estrearem. “Isso aí o Abel e a comissão (técnica) resolvem. Eu, como jogador, quero sempre que os melhores estejam no Palmeiras, pois melhora o treino e o jogo. Felipe, Giay e Maurício chegaram e vão ajudar muito. Espero que se adaptem rápido para sempre ajudar a gente”, completou.

Sobre o jogo com os goianos, Abel Ferreira revelou que apenas deu incentivo nos vestiários, após o 1 a 1 na parcial inicial. “No vestiário, disse que os amo muito, quando acertam e erram”, afirmou. “Dei as coordenadas, foram para dentro e fizeram o que tinham de fazer”, celebrou.

Aproveitou para elogiar Shaylon pelo belo gol de empate. “Entramos bem no jogo e aquele gol coloca em prova nossa calma. Um gol daqueles não há explicação, só dar os parabéns porque foi um grande gol.”