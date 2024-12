Abel no Sporting? O que se sabe sobre a possivel volta do técnico palmeirense a Portugal

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/12/2024 - 18:10 Para compartilhar:

O técnico Abel Ferreira está em alta no mercado da bola. Um dos rumores é de que o comandante do Palmeiras, de 45 anos, poderia retornar a Portugal para assumir o Sporting, clube pelo qual iniciou a sua carreira de treinador. Segundo a imprensa local, ele estaria disposto a diminuir o valor do salário que ganha no Brasil para aceitar a oferta.

A reportagem entrou em contato com assessoria de Abel Ferreira, que descartou a possibilidade de uma transferência neste momento. O treinador tem contrato com o Palmeiras até o fim de 2025. A presidente Leila Pereira, empossada para o segundo mandato neste domingo, deseja estender o vínculo com o português até o dezembro de 2027.

Esta não é a primeira vez que Abel Ferreira tem o nome especulado no exterior. Em maio de 2024, o Al-Sadd, do Catar, acionou o clube brasileiro na Fifa após o treinador descumprir um acordo de pré-contrato. À época, a oferta da equipe do Oriente Médio tornaria o português no técnico mais bem pago do planeta. Ao logo do período à frente do time alviverde, ele recebeu outras propostas de equipes asiáticas e clubes do segundo escalão da Europa.

Abel Ferreira foi jogador do Sporting de 2006 a 2011, quando pendurou as chuteiras. Ele iniciou o trabalho como técnico nas categorias de base do time de Lisboa antes de se transferir para o Braga, também de Portugal. Ele passou pelo PAOK, da Grécia, antes de chegar ao Palmeiras, em 2020.

Em pouco mais de quatro anos, Abel se transformou em uma das figuras mais vencedoras da história palmeirense, superando Oswaldo Brandão como o técnico que mais vezes conquistou títulos, com dez taças: Copa Libertadores (2020 e 2021), Brasileirão (2022 e 2023), Copa do Brasil (2020), Paulistão (2022, 2023 e 2024), Recopa Sul-Americana (2022) e Supercopa do Brasil (2023).