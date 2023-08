Abel não revela qual tática será utilizada no Palmeiras sem Dudu: ‘Vai depender do adversário’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 31/08/2023 - 0:33 Compartilhe

O técnico Abel Ferreira não revelou como pretende armar o time do Palmeiras a partir de agora quando não poderá contar com o atacante Dudu (machucado) até o final da temporada. O treinador, em entrevista coletiva após o empate sem gols com o Deportivo Pereira, afirmou que a tática usada vai depender do adversário.

“Não há substituto para o Dudu porque ele é único. Posso armar a equipe com três ou até mesmo quatro zagueiros, algo não muito comum no futebol brasileiro. O que eu fiz aqui hoje não foi nada de novo, pois já havíamos atuado desta forma nesta Libertadores”, disse o treinador, referindo-se à utilização de Luan, Murilo e Gustavo Gómez.

Abel afirmou que o segundo jogo frente ao Deportivo Pereira não foi bom porque o adversário veio sem responsabilidade e não quis jogar. “Não foi uma partida bem jogada”, afirmou o português.

Na semifinal da Libertadores, o Palmeiras vai enfrentar o Boca Juniors, que eliminou o Racing nos pênaltis,após dois duelos sem gols. A próxima fase da Libertadores terá sua disputa dos jogos de ida entre 26 e 28 de setembro, enquanto a volta está agendada para acontecer entre 3 e 5 de outubro. A equipe alviverde fará o primeiro duelo na Argentina e decide, no Allianz Parque, se volta à final

O Palmeiras vai à Neo Química Arena no domingo, às 16 horas, para encarar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Mayke, ainda no gramado do Allianz Parque, nesta quarta-feira, revelou que o time atuou diante do Deportivo Pereira já de olho no clássico.

