Abel lamenta chances perdidas do Fluminense e mantém confiança na vaga: ‘Dependemos de nós mesmos’

O Fluminense precisava apenas de um empate para se garantir na próxima fase da Libertadores, mas acabou derrotado pelo Junior Barranquilla (COL) por 2 a 1, nesta terça-feira, no Maracanã. Mesmo com o resultado, o atacante Abel Hernández se manteve otimista pela vaga nas oitavas de final. O Grupo D será resolvido apenas na última rodada.

– Acredito que faltou contundência, principalmente no primeiro tempo. Criamos muitas chances, mas não decidimos bem no final. A equipe fez um grande esforço, seguimos dependendo apenas de nós. Vamos focar na próxima partida – analisou, em entrevista coletiva.

Abel voltou a ser decisivo na temporada. Depois de garantir o empate com a Portuguesa na semifinal do Carioca e também diante do Flamengo, na final, o jogador diminuiu a vantagem do Junior logo depois de entrar, mas não foi o suficiente.

– Sim, eu sempre quero jogar o máximo possível. Mas isso depende do treinador, preciso seguir trabalhando. Não quero outra coisa que não seja treinar bem e aproveitar os minutos em campo. Venho marcando gols e estou esperando a chance de ser titular. Foi uma partida difícil. O Junior tem grandes jogadores. Nós tivemos chances no primeiro tempo, mas não concretizamos. Isso na Libertadores acaba se pagando – afirmou.

O Flu lidera o Grupo D com oito pontos, enquanto o River Plate tem seis e é o único que pode tirar a ponta do Tricolor nesta rodada caso vença o Santa Fe nesta quarta-feira. O Junior Barranquilla chegou aos seis pontos, enquanto o Santa Fe, com dois, pode voltar à briga em caso de vitória.

