Abel Ferreira vence mais uma! Treinador segue invicto na Copa do Brasil

O Palmeiras fez sua estreia na Copa do Brasil 2021 nesta quinta-feira (3) diante do CRB, com vitória por 1 a 0, com gol de Willian. Além de conquistar uma vantagem para o jogo de volta, o resultado fez Abel Ferreira manter uma importante marca no comando alviverde – em sete jogos, ele não sabe o que é perder.

Desde quando chegou ao Brasil, em novembro, o técnico português teve seis vitórias (Red Bull Bragantino; Ceará; América-MG; Grêmio, em duas oportunidades; e CRB) e um empate – diante do América-MG, pela semifinal da competição. Vale destacar que, até mesmo quando não pode estar no banco de reservas, a equipe não perdeu: no jogo de volta das quartas de final, diante do Ceará, Abel estava suspenso, mas a equipe conquistou um empate por 2 a 2.

Com um aproveitamento de 90,4%, o time atingiu 16 gols marcados e apenas quatro sofridos. A Copa do Brasil já estava presente na história do português no Verdão, já que foi diante do Red Bull Bragantino, nas oitavas de final, que Abel fez a sua estreia como técnico palmeirense – a partida terminou com um triunfo palestrino por 3 a 1.

Com sete meses de Palmeiras, Abel Ferreira tem 57 jogos disputados, com 31 vitórias, 10 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 60,2% e 10 competições disputadas, além de dois títulos. A próxima partida no campeonato é na próxima quarta-feira (9), às 19h, contra o CRB no Allianz Parque.

