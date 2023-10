Abel Ferreira vê pênalti determinante para derrota do Palmeiras e elogia garotada

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 01/10/2023 - 22:12 Compartilhe

Mais calmo em comparação à sua última entrevista coletiva, Abel Ferreira reconheceu neste domingo que o Palmeiras cometeu erros que se tornaram decisivos para a derrota, de virada, para o Red Bull Bragantino. O treinador parabenizou o rival de Bragança Paulista, onde a partida foi disputada, mas não deixou de fazer elogios à garotada que mandou a campo.

Na avaliação do treinador, o pênalti, que gerou o gol do empate, foi o momento determinante do jogo. “O pênalti foi o momento-chave do jogo. Até os 60 minutos o Bragantino teve uma oportunidade de perigo no primeiro tempo. Depois do pênalti, sim, carregaram, jogando em casa com ritmo de jogo e volume. Mas, até o pênalti, nós estávamos completamente por cima”, comentou.

Ele lamentou que o Palmeiras acertou a trave por duas vezes na etapa inicial. “Foi pena no primeiro tempo que duas bolas bateram na trave, uma poderia ter entrado. Acontece, são coisas do futebol.”

Abel mandou a campo uma equipe reserva, poupando os titulares para o jogo decisivo com o Boca Juniors, na quinta-feira, pela volta da semifinal da Copa Libertadores – houve empate sem gols no jogo de ida. O jovem Endrick marcou o único gol do Palmeiras no jogo, válido pela 25ª rodada do Brasileirão.

Ao fim da partida, Abel elogiou a jogada em que o atacante de 17 anos brilhou. “O Endrick é bom nisso, quando tem espaço nas costas para utilizar a velocidade, que é uma marca dele, com drible e finalização. Este é o forte. Quando joga contra uma equipe de blocos baixos, ele também ajuda, claro. E também o Luis Guilherme. Os dois jogaram muito bem. Já disse isso várias vezes, mas é preciso relembrar: esta equipe tem presente e tem futuro.”

Questionado se não estaria “queimando” os jovens atletas, ao colocá-los em campo em partidas importantes como a deste domingo, Abel minimizou a preocupação. “Faz parte. Na nossa vida, não só no futebol, isso não é comer um mousse de goiaba. É nos momentos difíceis, de obstáculos, que vemos quais jogadores podem ter futuro ou não no clube. São os obstáculos que definem o caráter de um jogador, de um técnico, de um jornalista, é nas derrotas. Quando as coisas correm bem, é fácil, a onda leva. O problema é ter que escalar quando está no fundo, e é isso que faz a diferença”, declarou.

O revés fora de casa custou a vice-liderança do Brasileirão ao Palmeiras. O time paulista caiu para o quarto lugar, com 44 pontos. A segunda posição agora pertence justamente ao Bragantino, com 45, a seis do líder Botafogo.

