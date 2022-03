Abel Ferreira ultrapassa Felipão e se torna o técnico com mais títulos internacionais pelo Palmeiras Com a conquista da Recopa Sul-Americana, treinador português escreveu mais um pouco o seu nome na história do Verdão. Foi a terceira taça desse nível que ele levantou pelo clube

O Palmeiras conquistou mais um título nessa era vitoriosa do clube, após a vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, e mais um sob o comando de Abel Ferreira, que escreveu mais um pouco o seu nome na história do Verdão. Ao levantar a taça da Recopa Sul-Americana diante do Furacão, o português se tornou o técnico palmeirense com mais títulos internacionais, deixando para trás Felipão, um dos maiores ídolos alviverdes.

Desde o fim de outubro de 2020 como treinador do Palmeiras, Abel conquistou quatro títulos em oito finais disputadas até aqui. Dessas taças, três foram internacionais: Libertadores de 2020, Libertadores de 2021 e a Recopa-2022, que é a mais recente delas. Em menos de um ano e meio, ele fez o que nenhum outro comandante palmeirense conseguiu realizar 107 anos.

Até esse feito do técnico português, era Felipão que reinava como o maior conquistador de títulos internacionais no Verdão. Em 1998 ele conquistou a Copa Mercosul, e em 1999 ele conquistou a Libertadores, até então inédita para o clube. Seu reinado durou mais de 22 anos, até que Abel Ferreira venceu a Libertadores de 2021, ao bater o Flamengo em final disputada no Uruguai.

O outro treinador que figura nessa seleta lista é o uruguaio Ventura Cambon, que conquistou a famosa Copa Rio de 1951, a qual o clube considera como Mundial, já reconhecido diversas vezes pela Fifa. Ele acabou virando o terceiro nesse ranking, no qual figurou sozinho até 1998, com a Mercosul de Felipão.

Além disso, com a disputa da Recopa Sul-Americana, Abel Ferreira se iguala a Felipão como os técnicos alviverdes com o maior número de finais em torneios internacionais: cinco no total, seguidos por Ventura Cambon, Armando Renganeschi, Alfredo González e Marco Aurélio, com uma cada.

A finais internacionais perdidas por Abel foram a Recopa-2021 e o Mundial de Clubes-2021. Enquanto Felipão perdeu a Mercosul de 1999, o Mundial de 1999 e a Libertadores de 2000. Com isso, o português cada vez mais dá passos para ser o maior treinador da história do clube. O foco agora é buscar o recorde de títulos totais, cujo dono é Vanderlei Luxemburgo, com oito conquistas. Será?

