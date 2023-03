Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 20/03/2023 - 4:00 Compartilhe







Abel Ferreira é o treinador a chegar a mais finais pelo Palmeiras em toda a história. Com a vitória sobre o Ituano, por 1 a 0, na tarde do último domingo (19), o Verdão chegou à decisão do Campeonato Paulista. Será a 11ª vez que o Palestra disputa um título tendo o português como comadante.

Ao atingir a marca, Abel ultrapassou Luiz Felipe Scolari, um dos técnicos mais importantes da história palmeirense. Foi com Felipão que o time alviverde, por exemplo, conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores pela primeira vez, em 1998 e 1999, respectivamente.

+ ATUAÇÕES: bola parada decide, e Murilo coloca Palmeiras na final do Paulistão; veja as notas!

No total, o ‘bigode’ disputou 10 finais com o Palmeiras. Foram cinco títulos (Copa do Brasil e Mercosul em 1998, Libertadores em 1999, Rio-SP em 2000 e novamente a Copa do Brasil em 2012) e cinco vices (Brasileirão de 1997, Mundial de 1999, Mercosul de 1999 e 2000 e Libertadores de 2000).

Abel Ferreira e Felipão durante visita de Scolari à Academia de Futebol, em 2021 (Foto:Cesar Greco)

Abel Ferreira vai agora em busca da sua oitava conquista de campeonato pelo Verdão, sendo a sétima disputando uma final direta, já que o Brasileirão do ano passado foi conquistado no formato de pontos corridos.





Desde que chegou à Academia de Futebol, em novembro de 2020, o português venceu duas finais de Libertadores (2020 e 2021) e uma de Paulista (2022), Copa do Brasil (2020), Supercopa do Brasil (2023) e Recopa Sul-Americana (2022). Por outro lado, perdeu as decisões do Paulistão (2021), Supercopa do Brasil (2021), Recopa Sul-Americana (2021) e Mundial de Clubes (2022).

+ Confira a tabela e simule os jogos do Campeonato Paulista





Título da Libertadores de 2020 abriu ‘fila’ de conquistas de Abel pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco)

Mesmo com números incontestáveis, Abel cobra bastante de si próprio. Mesmo com a sua classificação à terceira final seguida de Paulistão com o Palmeiras, o técnico admite que possui algumas inseguranças em relação ao trabalho à frente do clube alviverde.

– Há pessoas que dizem que não precisa provar mais nada a ninguém, eu penso exatamente o contrário. Eu penso que preciso provar todos os dias, não é suficiente o que eu faço. Nunca estou satisfeito com o que eu faço, sempre há espaço para melhorias e estou sempre aprendendo com os outros treinadores. Eu tenho as minhas inseguranças, tenho de provar que mereço estar no lugar onde estou – destacou o comandante palmeirense em entrevista coletiva após a semifinal contra o Ituano.

Com a classificação, o Alviverde aguarda o seu adversário na competição estadual. Nesta segunda-feira (20), às 21h (de Brasília), Água Santa e Bragantino se enfrentam na Vila Belmiro para definir quem será o segundo time na final, que será disputada em dois jogos marcados para os dias 2 e 9 de abril.

E MAIS:

E MAIS:

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias