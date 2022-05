Abel Ferreira sugere rodízio de árbitros à CBF: ‘Há margem para melhorar’

Abel Ferreira considerou boa a atuação da arbitragem durante o empate por 1 a 1 entre Palmeiras e Fluminense, neste domingo, mas fez uma ressalva acompanhada de uma sugestão. Insatisfeito com o que chamou de uma “dualidade de critérios nas faltas”, o treinador palmeirense disse considerar interessante que a CBF promovesse um rodízio de árbitros.





De acordo com Abel, um maior revezamento entre os responsáveis pela arbitragem pode ser um passo importante para avançar na profissionalização da categoria. Isso porque ele acredita que árbitros e auxiliares devem sofrer com desgaste físico tanto quanto os atletas.

“Só estou a falar, é só uma opinião e falo sempre de maneira construtiva porque podem melhorar neste aspecto”, iniciou. “Se os árbitros jogarem tanto como nós, viajarem tanto quanto nós, temos que fazer rodízio dos árbitros. Quando a CBF der o passo na profissionalização dos árbitros, tenho certeza que eles serão melhores tecnicamente, com a ajuda do VAR”, completou.

Na sequência, o treinador continuou falando sobre desgaste, mas do seu time frente ao calendário. Mesmo com a situação no Campeonato Brasileiro menos animadora do que as vividas na Libertadores e na Copa do Brasil, o português continuará tomando os devidos cuidados para não sobrecarregar os jogadores, porém descarta colocar todo o foco no Brasileirão.

“Uma equipe como o Palmeiras joga em todas as competições para ganhar. Nosso foco é sempre o jogo seguinte, sempre a competição seguinte. E vamos fazer isso, não vamos ganhar sempre, não vamos ganhar todas as competições, mas é isso que vamos fazer, o que sempre fizemos, nada altera”, afirmou Abel.

Em 13º lugar no campeonato nacional, com seis pontos, o Palmeiras decide a terceira fase da Copa do Brasil com a Juazeirense, na quarta-feira, em Londrina. Depois, enfrenta o Red Bull Bragantino no Allianz Parque.