Edição Da Semana

Após a vitória do Palmeiras por 1 a 0 diante do Ituano pela semifinal do Paulistão, Abel Ferreira aproveitou a entrevista coletiva para sair em defesa do elenco do Verdão, mesmo com a classificação para a final. O treinador se disse triste com algumas cobranças que os jogadores recebem por parte da torcida.

– Mesmo aqueles jogadores que a torcida não gosta tanto, se eles estão no nosso plantel é porque acredito neles. Eles precisam de um pouco de carinho só. As vezes fico um pouco triste, pois se eles estão aqui é porque são bons. Se eles não fossem bons, eu trocava.

O comandante do Palmeiras ainda citou como exemplo outros jogadores do elenco atual que sofriam com críticas da torcida, mas deram a volta por cima. Ainda assim, Abel afirmou que os torcedores estão contentes com a dedicação do elenco na busca pelos títulos.

– Não vou mentir. Fico triste quando vejo nossos torcedores com 3 ou 4 (jogadores) sendo tão críticos, enquanto um ou outro jogador dos outros comete os mesmos erros e não são tão críticos. Eu sei o quanto os jogadores se dedicam. Mas temos que entender, o jogador é exigente e os jogadores tem que superar isso, como passou o Rony, o Veiga e o Zé. Eles conseguiram sofrer e passar por essas críticas.

Agora, o Palmeiras aguarda a outra semifinal entre Água Santa e Bragantino para conhecer seu adversário na decisão do Paulistão. As datas e horários ainda não estão definidos, mas o Verdão tem garantido o mando da segunda partida, e conta com o apoio da torcida para conquistar mas uma taça.



