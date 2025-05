Abel Ferreira renova ‘amor’ pelo Palmeiras: ‘Estou de alma e coração e super motivado’

A presença de um dos empresários de Abel Ferreira no Allianz Parque durante a partida contra o Bolívar, nesta quinta-feira, tornou a possibilidade de renovação de contrato do treinador com o Palmeiras o assunto principal da entrevista coletiva, após a vitória, por 2 a 0. O treinador, então, aproveitou para renovar seu ‘amor’ com o clube alviverde.

“Vocês sabem o quanto eu gosto de estar aqui, não só porque fizemos o que há tanto tempo queria, que era termos uma equipe bem competitiva. Andamos a trabalhar muito para isso, mas se perder três jogos, vão dizer que é fim de ciclo do Abel, melhor nem renovar porque não é tão bom, não tem fome. É assim que funciona. É um orgulho muito grande, não de hoje, e a presidente sabe o que penso e o que vocês têm que saber é que estou de alma e coração e super motivado no Palmeiras. Não preciso dizer mais nada”, disse o treinador em entrevista coletiva.

Ao ser questionado sobre a renovação de contrato, o português se esquivou. “Não tenho nada para dizer. A presidente já falou sobre isso mais de uma vez. É uma honra e orgulho muito grande ser treinador do Palmeiras e ter o Palmeiras a fazer tudo, mas quero dizer que o Palmeiras não precisa fazer absolutamente mais nada. Vamos fazer como sempre fizemos. O mais importante é ajudar meus jogadores e com o tempo, carinho, respeito, tudo vai se decidir para o que é o melhor para o Palmeiras, que é o mais importante.”

Líder do Grupo G da Copa Libertadores, com cinco vitórias e 100% de aproveitamento, o Palmeiras volta a jogar no domingo, às 18h30, diante do Red Bull Bragantino, em Bragança Paulista, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro.