Abel Ferreira rebate fala de Cuca e revela o que o Atlético-MG deveria ter feito para vencer o Palmeiras

Antes da entrevista coletiva de Abel Ferreira, após a classificação do Palmeiras sobre o Atlético-MG na Libertadores, o técnico Cuca falou que o português armou um ‘ferrolho defensivo’ para levar a partida para os pênaltis. O palmeirense, por sua vez, discordou e rebateu a declaração.

A partir da metade da segunda etapa do jogo, o Verdão esteve em campo com dois jogadores a menos. Danilo e Gustavo Scarpa foram expulsos após entradas duras em lances similares.

Para responder o treinador adversário, o comandante palmeirense aproveitou para explicar algumas questões táticas e revelar o que a equipe mineira deveria ter feito para vencer no Allianz Parque.

– O Cuca é um treinador experiente, tem vários títulos no currículo. Quando ele assistir a esse jogo, vai entender que tinha muitos jogadores por fora do nosso bloco, e você tem que colocar gente por dentro para atacar a nossa linha. Ele tinha os pontas por fora, os dois laterais abertos, os zagueiros por trás, mas poucos jogadores por dentro do nosso bloco. Isso, para nós, foi mais fácil de controlar – explicou Abel, que completou:

– Claro que, com menos um, fechamos, mas ainda conseguimos atacar. Ele reconhece que a equipe dele esse ano é melhor do que a do ano passado. Não fui eu que disse, foi ele! E, quando ele assistir a esse jogo, vai ver que nossa equipe foi muito competente ao fazer o adversário jogar por fora. Ali conseguimos fazer uma boa parede, e acho que chegamos ao final do jogo com mais finalizações que nosso adversário.

Inclusive, a estatística citada pelo treinador do Palmeiras é verdadeira. Ao final do jogo, os donos da casa haviam chutado 13 vezes ao gol, contra 11 dos visitantes.

Agora, Abel Ferreira comemora, mas também muda o foco do time para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o rival Corinthians, no sábado, fora de casa, em busca da manutenção da liderança do torneio.

