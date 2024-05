Abel Ferreira queria mais do Palmeiras em Montevidéu: ‘Ficamos a dever mais um ou dois gols’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/05/2024 - 22:06 Para compartilhar:

Apesar da goleada por 5 a 0 sobre o Liverpool, em Montevidéu, nesta quinta-feira, o técnico Abel Ferreira cobrou os seus jogadores. Segundo ele, o placar poderia ter sido ainda mais amplo a favor do time alviverde e afirmou que existem pontos a serem melhorados.

“Ficamos a dever mais um ou dois gols, lembro de um com o Luis (Guilherme) isolado com o goleiro e falhou, o Endrick isolado com o goleiro e falhou, do Rony”, disse o treinador. “Há margem para melhorar, mas acho que é uma vitória da melhor equipe, mas é normal. Uma vitória segura, importante.”

Abel também fez questão de elogiar mais uma vez o elenco palmeirense, que vai precisar de mais um ponto em dois jogos no Allianz Parque para garantir a vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores.

“Eles (os jogadores) têm uma amizade muito grande e são muito competitivos. Fazemos o rachão que é para brincar, mas eles não brincam e tem a ver com isso, com o espírito da equipe, que é difícil de explicar o que trabalhamos, nos dedicamos, a máquina competitiva que se tornou o Palmeiras. O segredo é um só: trabalho de forma consistente. Jogue quem jogar, eles sabem o que fazer dentro do campo”, afirmou o técnico.