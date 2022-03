Abel Ferreira pede paz às torcidas antes de clássico com o Corinthians

Ciente da enorme rivalidade entre Palmeiras e Corinthians, o técnico Abel Ferreira tratou de pedir paz fora de campo e disse para que a disputa seja apenas com a bola rolando. Nas últimas semanas, o futebol brasileiro viu episódios de violência em diversos Estados e o comandante espera que isso não ocorra.

“Sabemos que vai ser um grande Dérbi, mas espero que seja apenas disputado dentro das quatro linhas. Os nossos torcedores possam respeitar o nosso adversário e que nos ajudem a ganhar dentro de campo. Que fiquem tranquilos, em paz, e que seja um grande jogo”, comentou o treinador.

As duas equipes se enfrentam na quinta-feira, em partida atrasada da 6ª rodada do Paulistão. Para Abel, é um duelo importante e o torcedor do Palmeiras pode fazer a diferença, mas apenas com a bola rolando. “É um jogo com uma importância muito grande, mas volto a repetir: é um clássico, conto com a ajuda da torcida para derrotarmos o nosso grande rival, e é assim que tem que ser. Nós contra eles dentro do Allianz Parque, fora não.”

Apesar de ter a melhor campanha do Paulistão, o técnico tira a pressão do time para as disputas decisivas que estão por vir. “Já disse e que fique bem claro: há equipes que têm muito mais responsabilidade de ganhar o Paulista do que o Palmeiras. Entramos nesta temporada com a prioridade clara de Mundial e Recopa, o Paulista vem como consequência”, afirmou.

Abel gostou da vitória sobre o Santos, a segunda seguida do time em clássico. “Dominamos em todos os níveis. Poderíamos ter ido ao intervalo com dois ou três gols porque criamos para isso, fomos consistentes ao nos defender, mas enfrentamos uma equipe difícil, com muita história. O importante é que fizemos um jogo sólido”, comentou após a vitória de 1 a 0 sobre o Santos.

