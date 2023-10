Abel Ferreira observa reservas atrás de substituto do suspenso Endrick no Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/10/2023 - 18:22 Para compartilhar:

Abel Ferreira custou a abrir mão de seu esquema tático com dois alas pela direita e acabou arcando com queda nas semifinais da Copa Libertadores. A mudança tão cobrada pela torcida já dura três jogos e, curiosamente, a equipe somou somente derrotas. Nesta sexta-feira, enquanto os titulares que participaram do revés diante do Atlético-MG, por 2 a 0, fizeram um trabalho regenerativo, o treinador português aproveitou as atividades do dia para “observar” os reservas.

Domingo o time visita o Coritiba, pelo Brasileirão, sob pressão para desencantar e voltar ao G-4, na busca por vaga direta à Copa Libertadores de 2023 – caiu para o quinto lugar. Ciente que precisa mexer no time, pela má fase e também com a suspensão de Endrick, o técnico realizou um coletivo em campo reduzido com dois tempos de 20 minutos.

Endrick e Kevin foram as escolhas contra Red Bull Bragantino, Santos e Atlético-MG, e apesar da molecada melhorar a ofensividade, os gols não saíram como o esperado. Para piorar, o jovem que já está negociado com o Real Madrid levou o terceiro amarelo e obrigará o técnico a alterar o ataque e, quem sabe, até o sistema.

Ex-titular, mas também sofrendo com jejum de gols, Artur aparece como opção para formar o ataque com Kevin e Rony caso Abel opte pela manutenção do esquema com três atacantes. Caso queira ter um meio mais forte, Luis Guilherme seria a opção.

A novidade na reapresentação do elenco nesta sexta-feira foi a presença do colombiano Richard Ríos, que chegou de madrugada na quinta-feira após rodada das Eliminatórias e acabou sendo desfalques contra os mineiros. O volante trabalhou normalmente e pode ser mais uma troca no Couto Pereira.

Com a má fase de Gabriel Menino, que vem sofrendo com as críticas da torcida desde a queda diante do Boca Juniors, o treinador também pode mexer na posição. Ríos surge como principal opção, mas o garoto Fabinho, que vem entrando em todos os jogos, corre por fora.

