Abel Ferreira: ‘Neste momento não somos campeões e queremos muito ser’

O técnico Abel Ferreira afirmou que o Palmeiras ainda não é campeão brasileiro, apesar da enorme vantagem que o time tem sobre os rivais mais diretos faltando uma rodada para o final do torneio.

“O jogo mais importante do ano é quarta-feira. Queremos carimbar (o título). Neste momento não somos campeões e queremos muito ser”, afirmou o técnico após a vitória sobre Fluminense, por 1 a 0, neste domingo, no Allianz Parque.

Líder do Brasileiro com 69 pontos, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro no Mineirão. Atlético-MG e Flamengo somam 66. Além dos três pontos de vantagem, o time de Abel Ferreira é melhor no saldo de gols: 31 contra 23 dos mineiros e 15 do Flamengo.

O técnico português disse ter orgulho da equipe por ela ter “uma identidade, um caráter”. De acordo com Abel, as pessoas não conseguem rotular a equipe. “Se os jogadores tirarem a camisa, talvez não consigam identificar os atletas, mas verão que é a equipe do Palmeiras. Todos somos um e todos somos responsáveis por tudo.”

Em mais de um momento da entrevista coletiva, Abel Ferreira fez questão de ressaltar a qualidade do grupo. “Eu prefiro um jogador que tenha menos talento e tenha caráter do que um talentoso que seja uma palmeira. A palmeira acaba secando tudo em volta.”

O técnico não quis falar sobre uma eventual saída para o futebol árabe. “Não vou comentar sobre especulações”, afirmou o português, que disse que chegou ao futebol brasileiro como um desconhecido. “Mas na Europa muita gente já me conhecia.”

Ele disse acreditar que dificilmente irá trabalhar em um clube tão organizado como o Palmeiras. “Vamos aproveitar a jornada.”

