Abel Ferreira nega qualquer negociação do Palmeiras com Diego Costa

O técnico Abel Ferreira negou de forma enfática neste domingo que o Palmeiras tenha iniciado negociação com Diego Costa. O atacante brasileiro naturalizado espanhol deixou o Atlético de Madrid e vem sendo alvo de diversos rumores envolvendo clubes brasileiros nos últimos dias.

“Já reparei que os nomes que vêm da Europa são logo associados ao Palmeiras. O que posso garantir é que não há negociação nenhuma com esse jogador. Nenhuma!”, reforçou o treinador, demonstrando incômodo com as especulações sobre contratações envolvendo o nome do clube paulista. “Já percebi que qualquer jogador que se fala no mercado é para o Palmeiras que vai.”

Abel sugeriu que o nome do time paulista é envolvido em rumores por agentes de jogadores para “promover” o atleta. “Já reparei que o Palmeiras acaba por ser uma promoção, que muitas vezes os próprios agentes dos jogadores colocam o Palmeiras no radar, porque isso é como um engodo (isca). A gente coloca engodo no mar e sempre tem um peixe que pode vir e pegar. Temos que deixar claro que o planejamento para a próxima temporada já foi feito há muito tempo e feito em conjunto e entregue para a diretoria”, disse o técnico português.

Ele afirmou também que não costuma pedir contratações específicas para a diretoria. “Outra coisa que queria deixar claro: nós não contratamos jogadores para o Abel ou ele dispensa. Isso precisa ficar bem claro. Nós contratamos jogadores para o Palmeiras. Hoje o Abel é treinador e amanhã pode não ser. O Abel está na estrutura do futebol com o (Anderson) Barros, o presidente e o recrutamento, que nos ajudam a encontrar as melhores soluções, mas não é para o Abel a contratação, é para o Palmeiras. É o Palmeiras que contrata ou dispensa. E não o Abel.”

Apesar de descartar Diego Costa, Abel admitiu que o setor ofensivo do Palmeiras apresenta carência. “Já disse que eu olho para os atacantes como para os goleiros, que é uma posição específica. E temos que ter três atacantes como temos três goleiros. Temos Luiz Adriano, que é o único centroavante, tem o Willian e o Rony, que podem jogar lá, mas precisamos melhorar a competitividade nesta posição.”

