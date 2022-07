Abel Ferreira lamenta atuação da arbitragem em vitória do Palmeiras: ‘Coisas que me tiram do sério’ Técnico do Verdão voltou a falar de seu desejo para que o Brasileirão seja decidido dentro de campo, mas disse que tem começado com algumas dúvidas após arbitragem polêmica







O Palmeiras parece empenhado em não deixar barato os erros de arbitragem contra o clube. Mesmo após mais uma vitória no Brasileirão, ao bater o Ceará, por 2 a 1, fora de casa, o time saiu de campo revoltado com a atuação de Anderson Daronco. Após manifestação do diretor de futebol, Anderson Barros, Abel Ferreira também falou do assunto, mas em tom menos elevado.

Em entrevista coletiva depois da partida deste sábado, em Fortaleza, o técnico português optou por não se estender tanto ao falar do árbitro, e disse focar naquilo que ele pode controlar em sua função.

– Eu não vou voltar a gastar a minha atenção e a minha energia em algo que eu não controlo. Se quiserem saber o que eu penso de arbitragem, está no meu livro. Acho que o clube falou bem. A única coisa que eu tenho a dizer é que o futebol brasileiro é uma das maiores do país, é uma das indústrias do país, é uma das indústrias que mais exporta, é uma das indústrias que mais dá ao Estado. E nós, jogadores e treinadores, temos a responsabilidade naquilo que podemos controlar, de manter as equipes competitivas, ter uma equipe que nós valorizamos, ter uma equipe em que muitos clubes da Europa querem nossos jogadores e é essa a minha função, valorizar o espetáculo, o clube e nossos jogadores – declarou.

Apesar de estar tentando ter um comportamento melhor na beira do campo, Abel Ferreira admite que algumas coisas impedem que ele possa diminuir as reclamações, já que qualquer erro de arbitragem acaba levando a consequências maiores para o clube, para ele e seus jogadores, principalmente quando o que é prejudicado é o trabalho.

– Fico triste porque gostaria de ter um comportamento no banco diferente, tenho feito um esforço muito grande para me controlar, para estar calmo, mas acontecem coisas dentro de campo, que me tiram do sério, porque há muita coisa em jogo, há títulos, há prestígio, há dinheiro, e acima de tudo o nosso trabalho, que isso é o que mais me custa é o nosso é o nosso trabalho.

Por fim, Abel Ferreira voltou a falar que espera que o campeonato seja decidido dentro das quatro linhas, mas após mais uma partida com decisões polêmicas da arbitragem, ele mostrou certa desconfiança sobre isso. O português ainda lamentou que os erros tenham partido de um árbitro que ele considera um dos melhores.

– Na última coletiva eu disse que gostaria que este campeonato fosse decidido dentro das quatro linhas por duas equipes, mas começo a ficar com algumas dúvidas, enfim vamos continuar a fazer o que nós controlamos porque sinto uma mágoa dentro de mim, estou triste, porque este senhor é o melhor ou um dos melhores árbitros brasileiros, para mim é um dos melhores árbitros brasileiros.

O Palmeiras é o líder do Brasileirão-2022 com 42 pontos e vai terminar a 20ª rodada com no mínimo quatro pontos de vantagem para o segundo colocado. No meio de semana, o clube enfrenta o Atlético-MG, no Mineirão, pela ida das quartas de final da Liberta.

