Abel Ferreira indica saída do Palmeiras ao fim de 2025: ‘Meu último ano no Brasil’

Após a dura virada para o Novorizontino, na noite deste sábado, Abel Ferreira deu um indício de que pode deixar o Palmeiras no final do ano, quando se encerrar seu contrato com o clube paulista. O time alviverde foi derrotado por 2 a 1, na Arena Barueri, na região metropolitana de São Paulo.

O treinador português deu o sinal de que poderá sair no fim do ano ao ser questionado sobre o diretor de futebol do clube, Anderson Barros, alvo de críticas e cânticos da torcida ao longo da partida deste sábado, válida pela quarta rodada do Paulistão.

“Vou para meu último ano no Brasil e em todos anos tivemos momentos bons e ruins. Fizemos uma péssima segunda parte (segundo tempo) e vamos seguir o trabalho. Não há nenhuma equipe que vai ganhar todas. Sabemos o que estamos fazendo, sobretudo dentro, porque fora o Palmeiras já disse várias vezes. Responsabilidade hoje total é minha, jogamos muito bem a primeira parte, muito mal a segunda parte. Vamos seguir o caminho”, declarou o técnico.

Antes do jogo, a presidente Leila Pereira havia reiterado seu desejo de manter Abel até o fim de seu mandato, em 2027. “Não conversei ainda com Abel sobre renovação, o Abel tem contrato conosco até o fim do ano, mas não é novidade para ninguém que meu desejo é que ele permaneça até o fim do meu segundo mandato (dezembro de 2027). Não conversamos, ele sabe do meu desejo, mas estamos focados no mercado, isto é muito importante. Ainda não conversamos com Abel, mas não tenho dúvidas de que ele está muito feliz aqui conosco”, disse Leila, ao canal TNT.

“PATADAS NA COLETIVA”

Como é de costume, Abel distribuiu “patadas” na imprensa em algumas de suas respostas na entrevista coletiva pós-jogo. “É bom perder às vezes pra por a nu algumas fragilidades que nós temos, para os nosso atletas também perceberem que não há jogos fáceis, que não podemos tirar o pé do acelerador na segunda parte”, analisou.

“Queremos ganhar essa competição, mas se não ganhar também ninguém vai morrer porque segundo disseram é um título de menos expressão porque já ganhamos ano passado e desvalorizaram. Mas queremos ganhar e continuar a formar a equipe.”

“Jogaram há 2 dias e temos que perceber os riscos de lesões que há. Até pra não haver dúvidas para o treinador que faltam jogadores para esse Palmeiras e algumas posições são claras. Zagueiro é óbvio e outras posições que vocês sabem”, completou.

A derrota foi a primeira do Palmeiras na fase de grupos do Paulistão desde 2021, quando foi derrotado pela Inter de Limeira. De lá para cá, foram 42 jogos.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu sua invencibilidade no Paulistão, mas segue na liderança do Grupo D com sete pontos, à frente de Ponte Preta, São Bernardo (ambos com seis pontos) e Velo Clube (três pontos). O time do ABC ainda joga nesta rodada, neste domingo contra o Botafogo-SP, e pode ultrapassar o time alviverde na liderança da chave.