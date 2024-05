Abel Ferreira fica orgulhoso após vitória do Palmeiras sobre o Del Valle: ‘Voltamos ao normal’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 16/05/2024 - 0:50 Para compartilhar:

O técnico Abel Ferreira não escondeu a satisfação pela vitória conquistada pelo Palmeiras sobre o Independiente Del Valle, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pela Copa Libertadores. O treinador destacou a presença na equipe de Endrick e Estevão, além da campanha na competição.

“Voltamos ao nosso normal. O Palmeiras vai perder muitas vezes, saibam disso. Quando a gente perde uma, a gente joga com jogadores com menos de 20 anos, e estão normalizando isso. Normalizam dois garotos de 17 anos jogando na mesma equipe. Quantas equipes que jogam com dois garotos assim?”, perguntou o treinador em entrevista coletiva.

O treinador elogiou o grupo que possui a melhor campanha da primeira fase, após cinco rodadas, com 13 pontos, superando Talleres e River Plate no saldo de gols. “Parece fácil estar na Libertadores, conquistar o que conquistamos, estar em um grupo super difícil, e continuar fazendo o que fizemos. Dar os parabéns aos nossos jogadores e saber da capacidade deles. Alguns tentam desestabilizar nossos jogadores, nossa equipe. Internamente temos que falar com jogadores, falar entre a gente. O Palmeiras continua a ganhar.”

Abel afirmou não saber o grau da contusão de Endrick, substituído no segundo tempo, com dores na coxa. “Ainda não sei o que ele teve, sei que estava com muitas dores. O meu desejo é que não seja nada grave porque merece tudo de bom, nos ajuda. É um exemplo para nós.”