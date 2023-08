Abel Ferreira festeja vitória no Mineirão e a volta da confiança no Palmeiras

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 0:49 Compartilhe

O técnico Abel Ferreira considerou que a vitória do Palmeiras, por 1 a 0, sobre o Atlético-MG, no Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores, marcou a retomada da confiança da equipe. Foi o segundo resultado positivo do time alviverde. Após uma sequência de quatro jogos sem triunfos.

“Esses jogos tem um componente mental muito forte, está muito em jogo. Como esse é um jogo muito intenso, é fundamental que eles foquem no que sabem fazer, que é jogar futebol sob pressão, na casa do adversário. Hoje tiveram coragem, calma e tranquilidade para ir dentro de campo e jogar da nossa maneira. O resultado toma conta dele, nós tomamos conta das nossas tarefas, e foi isso que fizemos durante o jogo todo”, disse o treinador, que revelou problemas físicos superados no elenco.

“Em função da loucura de intensidade dos jogos no Brasil, tivemos vários jogadores, e vocês não souberam, em baixa forma ou lesionados. Do goleiro ao centroavante. Essa, sim, foi a grande influencia do nosso baixo rendimento. Prefiro ter um elenco curto e arriscar, do que ter 30 e uns chateados porque não jogam”, disse Abel.

Antes de enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira, no jogo de volta da Libertadores, o Palmeiras terá pela frente o Fluminense, sábado, no Rio, 18ª rodada do Brasileirão, competição na qual está em terceiro lugar, com os mesmos 31 pontos do Flamengo, mas com uma vitória a menos (8 a 9). A lideranbça é do Botafogo, com 43 pontos.

