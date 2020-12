Abel Ferreira fala em aprendizado com dificuldade ofensiva do Palmeiras: ‘Não fomos eficazes’ Técnico admitiu que o time não teve uma boa atuação no ataque diante do Internacional, mas se mostrou confiante com a recuperação nas Copas

Após acumular a sua segunda derrota no comando do Palmeiras, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva no Beira-Rio e falou do revés alviverde diante do Internacional em jogo que praticamente acabou com as chances de título do Verdão no Brasileirão 2020.

​Além de conhecer a sua segunda derrota trabalhando no Brasil, Abel Ferreira também viu o Palmeiras não marcar gols pela segunda vez desde que assumiu o comando técnico do clube.

​Perguntado se essa dificuldade ofensiva demonstrada pela equipe diante do Colorado preocupa para o restante da temporada, o técnico se mostrou tranquilo e colocou a culpa na dificuldade imposta pelo adversário.

​- Na verdade este tipo de jogo é muito equilibrado. Decididos por detalhe. Deveríamos ter acelerado mais desde o início. Nosso adversário acabou ganhando um gol de escanteio. Fizemos as correções que tínhamos que fazer no segundo tempo. Temos que entender que as vezes não vamos ter muitas oportunidades – disse o treinador.

​Abel Ferreira também falou sobre o aprendizado de ter que saber aproveitar as chances que a partida oferece:

​- Faltou maior definição no último terço. Temos que assumir, tanto na criação quanto na finalização, hoje não fomos eficazes e isso faz muita diferença neste tipo de jogo – finalizou o técnico.

​O próximo compromisso do Palmeiras será nesta próxima quarta-feira (23), diante do América-MG, no Allianz Parque, pela primeira semifinal da Copa do Brasil 2020.

