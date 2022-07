Abel Ferreira evita repercutir fala de técnico do Atlético-MG: ‘Não controlamos o que os outros dizem’ Treinador diz que Palmeiras tem de se preocupar em ser sua melhor versão e desconversou sobre Turco Mohamed dizer que o Galo é o favorito nas quartas de final

O Palmeiras goleou o Cerro Porteño e garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores para enfrentar o Atlético-MG. E o confronto entre brasileiros já começou antes mesmo da definição dos times classificados, já que Turco Mohamed, declarou que o Galo é o favorito. No entanto, Abel Ferreira preferiu evitar falar do assunto.

– Seja quem for, somos, jogando em casa, favoritos sempre. Depois vamos ver como vai ser e contra quem vamos jogar. Se for contra o Palmeiras, teremos que jogar como visitantes (jogo de volta). Mas nós nos consideramos favoritos sempre. Temos o sonho de ganhar a Libertadores, por isso nos consideramos favoritos – disse Turco.

Quando foi para a coletiva desta quarta-feira, depois de eliminar o Cerro, Abel Ferreira foi questionado sobre a fala de seu colega de profissão. No entanto, o português optou por não tecer comentários sobre o tema, elogiou o Galo e diz focar apenas na sua equipe.

– Eu não costumo comentar, não tenho por hábito comentar declarações de treinadores adversários. Vamos procurar fazer nosso trabalho como sempre fazemos. Amanhã descansar, recuperar, pensar jogo a jogo e focado no nosso caminho. Um grande adversário, um grande treinador, porventura a equipe que mais investe, mais gasta, com grande elenco – analisou o técnico alviverde.

Apesar de não polemizar com as palavras de Turco Mohamed, Abel Ferreira cutucou aqueles que disseram que o Palmeiras só vinha pegando adversários fracos na Libertadores. Mas também houve espaço para o treinador português elogiar, e muito, sua equipe.

– Quem vem para esta profissão, e eu digo isto aos meus jogadores, temos de preocupar em sermos apenas nossa melhor versão. Quando damos tudo, aceito o resultado, seja qual for. Não controlamos o que os outros dizem, mas vai ser seguramente uma grande eliminatória. Quando chegar vamos preparar para fazer os gols – declarou Abel antes de completar:

– Parece que nossos adversários são sempre fracos, mas é fruto do nosso trabalho. Aprender com erros, no último jogo baixamos os nossos níveis de intensidade ofensiva e defensiva. Futebol é feito de erros e gosto de quem sabe aprender. É um gosto ser treinador deste elenco – concluiu.

O Palmeiras deve enfrentar o Atlético-MG nos dias 3 e 10 de agosto, com o primeiro jogo no Mineirão e o segundo no Allianz Parque. As datas ainda serão confirmadas pela Conmebol. Antes disso, o Verdão volta as suas atenções para o Brasileirão, em que enfrenta o Fortaleza, neste domingo, fora de casa, às 18h, pela 16ª rodada.

