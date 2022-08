Abel Ferreira elogia treinadores brasileiros, mas rechaça duelos individuais: ‘Quem joga é o Palmeiras’

Parceria Lance & IstoÉ 04/08/2022 - 0:29 Compartilhe

O Palmeiras foi buscar um empate em 2 a 2 com o Atlético-MG no fim do jogo de ida das quartas de final da Libertadores, no Mineirão. Elevado como um dos principais responsáveis pelo resultado, Abel Ferreira exaltou os treinadores brasileiros, mas rechaçou projetar duelos diretos com outros técnicos, para ele quem joga é o time.

Depois da igualdade em Belo Horizonte, o português concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre o que acha de Cuca. O palmeirense elogiou o adversário, mas evitou fazer uma projeção de técnico contra técnico. Além de revelar que fica triste quando fazem isso, ele faz questão de dizer que quem atua são os atletas.

– Eu não jogo com treinador, como jogador meu tempo já foi, meus duelos um para um já foram. Às vezes fico triste quando algum treinador fala “ganhei tantas vezes dele”, não somos nós que jogamos, é o Palmeiras, não sou eu. Nós jogamos contra o Atlético-MG, ele é um grande treinador, tem grandes conquistas, muita experiência e o respeito muito – declarou o comandante alviverde.

Aproveitando o tema, Abel Ferreira também rasgou elogios aos treinadores brasileiros e disse ter cada vez mais admiração por eles nesse tempo que tem trabalhado no Brasil. Para ele, às vezes são feitos autênticos milagres pelas condições que seus colegas têm.

– Quanto mais tempo passo aqui, mais admiro os treinadores brasileiros pelo fato de muitas vezes eles terem de fazer autênticos milagres, jogam sem tempo para treinar. Lá na Europa temos muito tempo para treinar e o nível de capacidade que o brasileiro tem, muitas vezes não lhe dão tempo. Para ganhar, muitas vezes tem que sair, não se dá esse tempo no futebol, em que só há três resultados possíveis, às vezes se esquecem disso – completou o português.

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo, às 16h, para enfrentar o Goiás, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão-2022. O Verdão é o líder da competição com 42 pontos.

