Abel Ferreira elogia Thiago Carpini antes de decisão: ‘Jovem de muita capacidade’

Desde a decisão do Campeonato Paulista de 2023 que Abel Ferreira vem elogiando Thiago Carpini, então no Água Santa. Nesta quarta-feira, após o triunfo por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Paulistão, o treinador foi questionado sobre a final com o São Paulo, na Supercopa Rei de domingo, e mediu as palavras para não dar armas ao treinador rival, a quem novamente engrandeceu.

“Tenho de ter muito cuidado com o que vou dizer, pois ele (Thiago Carpini) conhece mais aquilo que eu faço do que eu a ele”, explicou o treinador palmeirense, ciente que o comandante são-paulino é um estudioso e vem se destacando. “É um jovem de muita capacidade e não quero abrir muito o jogo, não vou falar muito disso”, seguiu, evitando um Abel x Carpini.

“Domingo estaremos ali para ajudar nossos grupos. Não sou eu contra ele, é Palmeiras x São Paulo. Não vou abrir aqui (o que vai fazer), só sei dizer que vamos nos preparar. Um título, uma decisão e mérito dos dois clubes que ganharam para disputar esse título. É final e nós queremos ganhar, mas teremos um dia a menos para preparar”, enfatizou, revelando que ainda não pensa na final.

“Só vou começar a preparar a equipe para o jogo de domingo amanhã (quinta-feira). Quando o calendário foi feito, já tinha esse jogo, e ainda adiou de (dia) 3 para 4, eu agradeço, é mais justo, mas só penso nele a partir de amanhã. Estamos no início do ano, apenas um mês de trabalho, é jogo único e vamos, preparar como sempre fizemos. A intenção a mesma, mas não sei fazer futurologia (previsão do embate.”

O treinador ainda falou do time alternativo e não escondeu que pode se conformar em não ganhar um novo 10. Mesmo ainda sonhando com a chegada de um armador para dividir as funções com Raphael Veiga ou mesmo ser uma boa opção para quando não puder contar com o titular, Abel deixou claro que não vê Luis Guilherme como essa peça no elenco. Na visão do treinador, o elogiado Jhon Jhon é quem melhor se encaixa no setor.

“Jhonatan foi espetacular (contra o Bragantino). Se o clube não fizer um esforço extra para trazer um 10, vai ser ele, nós confiamos nele”, afirmou o treinador após o duro 1 a 0 com os meninos em Bragança Paulista.

Questionado sobre como é apostar nos garotos, Abel Ferreira garantiu que todos estão prontos para defender a camisa alviverde e que não os vê como meninos. “Eles não são garotos, são jogadores do Palmeiras. Aqui eu cobro todos iguais, cobrou Luis, Estevão, como cobro o (experiente Marcos) Rocha. Eles sabem que, se eu pudesse, colocaria todos para jogar e que confiem neles próprios como eu confio.”

