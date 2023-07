Abel Ferreira elogia Palmeiras em ‘difícil vitória’ e mantém mistério sobre Dudu

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/07/2023 - 19:30 Compartilhe

O técnico Abel Ferreira não poupou elogios ao seu time depois da vitória por 4 a 1 sobre o ameaçado América-MG, em Belo Horizonte, neste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do Palmeiras fez suspense sobre o retorno de Dudu no duelo de quarta-feira contra o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa Libertadores.

O atacante voltou a ficar fora novamente contra os mineiros neste domingo – ele já havia sido desfalque contra o Fortaleza. A informação oficial sobre a causa da ausência de Dudu é dores na panturrilha direita.

“Dudu é mais um jogador que jogou vários jogos com sofrimento, infelizmente coincidiu em não estar na máxima condição física, mas futebol é assim mesmo, temos coisas que não controlamos”, afirmou. “Ele não veio hoje, então, eu não sei (se jogará na quarta)”, disse o técnico palmeirense em entrevista coletiva, em Belo Horizonte.

Do atual elenco, Dudu é o atleta que mais vezes defendeu o Palmeiras, com 439 jogos, e o que tem mais gols, com 88. Seu último jogo foi na derrota para o São Paulo pela Copa do Brasil, no dia 13 de julho.

Abel comentou que o calendário puxado fez vários jogadores sentirem lesões e dores.

“Mas voltamos à base, felizmente nos recuperamos fisicamente e mentalmente. Costumo dizer que quando o simples é bem feito, fico muito satisfeito”, afirmou.

“Nossos jogadores estão a voltar na sua melhor forma física, foi isso que nos afetou no último mês. Agora eles merecem todo o meu respeito, com todo barulho que fazem fora, eles têm a cabeça boa para bloquear e voltar a fazer o que fazem bem.”

Abel não detalhou o que seria “o barulho”. “Temos que focar nossa energia no que somos bons. Deixar as desculpas de lado, treinar cada vez e melhor”, afirmou. “Sabemos que não vamos ganhar todos os torneios, mas temos todos que fazer o máximo para ganhar. Quero sempre que tenham ambição.”

Para Abel, a vitória por 4 a 1 “foi difícil”. “Era um adversário difícil, que vinha de um resultado muito positivo, era uma equipe praticamente a mesma que enfrentou o Flamengo”, disse, se referindo ao empate do América na rodada anterior diante do rival rubro-negro.

O treinador só lamentou o grande número de empates no Brasileiro (sete) e também o que chamou de gols “caricatos”. “Contra o Botafogo, Gomez cabeceou na cabeça do rival… Hoje também”, disse. O gol do América saiu em cobrança de falta, que desviou em Gabriel Menino e não deu chances para o goleiro Weverton.

