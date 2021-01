Abel Ferreira elogia experiência de Luiz Adriano: ‘Um técnico dentro de campo’ Técnico alviverde falou sobre a importância do camisa 10 para orientar e facilitar o jogo da equipe dentro de campo

Apesar de não gostar de exaltar as atuações individuais de seus jogadores, Abel Ferreira citou o nome do atacante Luiz Adriano na entrevista coletiva após o triunfo por 3 a 0 sobre o River Plate, em jogo válido pelo confronto de ida da semifinal da Libertadores.

O comandante alviverde elogiou a técnica e a experiência de seu camisa 10, que favorece o jogo do Verdão em campo.

– É preciso ter coragem, mas pra ter coragem precisamos de alguns exemplos. Jogamos com uma mistura de juventude e experiência. É o que queremos. Luiz Adriano nos deu muita segurança e foi um treinador em campo – ressaltou o técnico português.

Com 18 gols em 2020, Luiz Adriano assumiu de forma isolada a artilharia do Palmeiras na temporada. O atacante marcou seu quinto gol na Libertadores e balançou as redes pelo terceiro jogo seguido.

Abel Ferreira também comentou sobre a confiança de sua equipe, que segue invicta em mata-matas:

– Eu tenho certeza absoluta que a equipe do Gallardo faz exatamente o que ele pede em campo. A confiança que meu time tem é em fazer o que eu peço. Tem coisas que não podemos controlar. Com e sem bola, minha função e missão é ensinar o jogo, fazer com que eles interpretem o que está passando no campo. E que desfrutem de maneira consciente. Que saibam o que estão fazendo – finalizou o treinador.

O próximo compromisso do Palmeiras de Abel Ferreira acontece no sábado (09), encarando o Sport fora de casa, pela 29ª rodada do Brasileirão 2020.

