Abel Ferreira elogia ‘atitude campeã’ do Palmeiras e exalta orgulho após empate com o Fortaleza

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/11/2023 - 22:45 Para compartilhar:

O técnico Abel Ferreira se disse orgulhoso da postura dos jogadores do Palmeiras após o empate por 2 a 2 com o Fortaleza neste domingo na Arena Castelão. O técnico elencou as desvantagens no placar e no número de atletas em campo para elogiar seu grupo e afirmar que comanda uma equipe com “atitude campeã”.

“Ficou evidente a atitude campeã que esta equipe tem. Futebol é isto, mas acima de tudo, o meu maior orgulho é a forma como nós jogamos e nunca desistimos. Fazemos das tripas coração para continuar a depender de nós. Temos três finais e precisamos de muita ajuda dos nossos torcedores. Está tudo em aberto, e vamos ter campeonato até o fim”, disse Abel.

O português rememorou as críticas que recebeu após a eliminação na Libertadores e uma sequência de resultados negativos no Brasileirão. Abel, porém, manteve a confiança e disse saber o que precisa fazer para levar o Palmeiras ao bicampeonato.

“Até dois meses atrás, o treinador do Palmeiras era fraco, a direção não prestava e os jogadores estavam velhos. Agora estamos na luta. Sei o que queremos e o que temos de fazer. Acredito que esse ponto possa fazer a diferença no fim”, afirmou Abel.

O técnico do Palmeiras não falou sobre a proposta milionária que teria recebido do Al-Sadd, do Catar, e o tornaria o mais bem pago do mundo, segundo o jornal Sport, da Catalunha. Abel, no entanto, elogiou seus auxiliares e os classificou como os melhores do planeta.

“Não sei se o Palmeiras tem o melhor treinador do mundo, mas tem os melhores assistentes do mundo. Dou os parabéns à minha equipe técnica. Falamos muito entre nós. Hoje de manhã, depois de ver a Fórmula 1, fizemos o desenho do jogo e precisamos da equipe em sintonia para tomar decisões difíceis, mas arrojadas. Nunca desistir não é só uma forma de jogar e uma filosofia de vida, seja sob qual circunstância for”, concluiu o treinador.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias