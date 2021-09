Abel Ferreira diz que faltou ‘agressividade competitiva’ ao Palmeiras no clássico

Apesar de considerar que o Palmeiras teve bons momentos na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, no clássico deste sábado, na Neo Química Arena, o técnico Abel Ferreira acredita que um dos motivos do resultado final foi a falta de “agressividade competitiva”. Com isso, ele quer dizer que alguns momentos pedem mais energia e precisão na hora da marcação ou de disputar uma bola, o que não foi visto em lances pontuais.

“Há uma coisa que se chama agressividade competitiva, há uma coisa que se chama casaca, que se chama experiência, e ela só se ganha jogando. A gente pode matar o lance do nosso adversário fazendo falta. Temos uma regra que, após a perda de bola, temos que fazer falta para matar a transição do nosso adversário. Não tem a ver com jogar com um ou com dois volantes. Nós jogamos com três, tinha que ser diferente a reação após a perda de bola”, comentou.

O lance que mais incomodou Abel foi o primeiro gol do Corinthians, marcado por Roger Guedes. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Renato Augusto ganhou duas divididas pelo lado direito da defesa palmeirense, após embates com Luan e Patrick de Paula e cruzou para área, onde Giuliano ajeitou para Guedes marcar.

“O primeiro gol do nosso adversário vamos ter que rever. Terei que mostrar a um jogador em particular. A agressividade sem bola tem que ser de outra maneira, e isso se ganha com a experiência. Aos 18, 19, é um risco, mas são bons jogadores, de muita qualidade, o futuro do clube é este”, avaliou o português.

Para o treinador, a disposição para ficar com a bola durante a disputa com o adversário faz ainda mais diferença quando está se jogando um dérbi como Corinthians e Palmeiras. De qualquer maneira, embora tenha enfatizado mais de uma vez esse fator negativo, destacou que o time soube reagir.

“Uma coisa que no dérbi você tem que ter, que é agressividade nos duelos. Quando olhamos para o gol que sofremos e a forma que abordamos o lance, é muito fácil identificar que nesses jogos as divididas são fundamentais para ganharmos, não se pode sofrer um gol dessa maneira. Mas a equipe manteve a serenidade, conseguiu impor o jogo e conseguiu chegar ao empate com toda a justiça”, afirmou.

Estacionado nos 38 pontos, o Palmeiras segue na vice-liderança do Brasileirão, sem chances de perder posições até o fim desta rodada. Apesar disso, o Flamengo, que joga contra o América-MG neste domingo, pode chegar aos 37, com um jogo a menos que o time paulista.

Veja também