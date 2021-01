Abel Ferreira destaca organização e empenho do Fla contra o Palmeiras: ‘Não tem mais nada para ganhar’

Na noite da última quinta-feira (21), Abel Ferreira sofreu derrota diante de um dos principais rivais do Palmeiras nos últimos anos. Em entrevista coletiva concedida após o revés por 2 a 0 diante do Flamengo, o técnico do Verdão reconheceu a superioridade do Flamengo no Estádio Mané Garrincha.

– Não jogamos com um adversário qualquer, jogamos com um adversário que sabe que tem que dar a vida para ganhar esse campeonato porque não tem mais nada para ganhar – constatou.

Questionado a respeito da dificuldade do Palmeiras para sair com a bola dominada desde o campo de defesa, Abel admitiu que instruiu equivocadamente os meio-campistas antes da partida.

– O adversário nos pressionou muito bem, de forma organizada, e, muitas vezes, nos obrigou a usar esse recurso para não nos colocarmos em perigo. De fato, deveríamos ter colocado nossos meias a se movimentar mais para receber a bola, mas isso foi corrigido no intervalo – destacou, complementando sobre como a partida pode influenciar na decisão da Libertadores, prevista para o dia 30, contra o Santos.

– Cada jogo tem uma história. Não sou eu que digo, é a experiência que me diz. Em algumas vezes ganhamos, em outras aprendemos, e vamos continuar a fazer isso. Os rapazes deram o melhor de si, e é isso que interessa. Temos que sofrer porque não queremos perder, mas por 24 horas, pois há mais (desafios) daqui a dois dias.

O penúltimo compromisso do Verdão antes de enfrentar o Santos é diante do Ceará. A partida está prevista para este domingo (24), às 16 horas (de Brasília), no Castelão.

Abel Ferreira em Flamengo x Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

