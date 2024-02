Abel Ferreira destaca importância do Paulistão: ‘Quero ser o melhor técnico desta competição’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2024 - 0:31 Para compartilhar:

A derrota para o São Paulo na disputa da Supercopa do Rei faz parte do passado para o técnico Abel Ferreira. O comandante palmeirense destacou a importância do Campeonato Paulista, após a quarta vitória consecutiva da equipe, com o 2 a 0 sobre o Ituano, nesta quinta-feira, na Arena Barueri.

“São vocês (jornalistas) que dizem que o Paulista é laboratório. Não vejo as coisas dessa maneira. É uma competição que faz parte do calendário brasileiro. É o terceiro ou quarto ano que disputo. Tenho um objetivo individual a ver se algum dia consigo ser o melhor treinador nessa competição já que nunca fui”, disse o treinador, em entrevista coletiva.

Abel elogiou a organização, os times que disputam o Estadual, mas reclamou do excesso de jogos. “Acho que cada ano que passa a organização está melhor, mas sinceramente acho que tem jogos a mais. As equipes tem bons jogadores, jovens jogadores, bons treinadores. Não há jogos a brincar. É uma competição onde está o título e vamos fazer o que pudemos para vencer.”

O Palmeiras volta a campo pelo Paulistão na segunda-feira, contra o Santo André, às 19h, no ABC. Com 13 pontos, o time do Palestra Itália lidera o Grupo B, seguido por Ponte Preta (9), Água Santa (7) e Guarani (4).

