Abel Ferreira despista sobre Palmeiras no Brasileirão e celebra: ‘Uma das vitórias mais saborosas’ Técnico não quis admitir se ainda dá para o Verdão brigar pelo hendeca brasileiro

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Sport neste sábado (9), em jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão 2020, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva na Ilha do Retiro e comentou sobre a resiliência do Palmeiras, que ainda segue vivo nas três competições que restam na temporada.

Perguntado se o Verdão ainda briga pelo título do Brasileirão, Abel despistou, mas aproveitou para celebrar a vitória sobre o time de Jair Ventura.

– Acredito que, para nós, o mais importante é o próximo jogo. Minha intenção é apresentar a equipe na máxima força, para nós garantirmos os três pontos. É isso que vamos continuar a fazer. Vamos manter a consistência do nosso jogo para tentar vencer sempre, independentemente de quem jogue. Posso dizer que, como treinador, essa foi uma das vitórias mais saborosas no comando do Palmeiras – afirmou Abel Ferreira.

Questionado se fez certo ao escalar alguns titulares para a parte final da partida, o português não titubeou ao afirmar que tudo foi bem calculado:

– A minha intenção era fazer o segundo gol para acabar com o jogo. Mas conseguimos poupar energia e ainda jogamos com uma equipe na sua máxima força. Há jogadores no Palmeiras que não são titulares ou reservas. Independentemente de quem jogue, a mensagem que fica é que sempre vamos jogar com nossa máxima força, para buscar o resultado – finalizou o português.

Abel Ferreira e o Palmeiras farão um último treino ainda no Recife neste domingo (10), antes de retornarem a São Paulo, para já darem início à preparação para o decisivo duelo diante do River Plate, em jogo válido pela volta da semifinal da Copa Libertadores.

