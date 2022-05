Abel Ferreira cumprirá nona suspensão no comando do Palmeiras Desde que chegou ao Verdão, em novembro de 2020, o português levou o terceiro amarelo ou foi expulso em oito ocasiões

Suspenso após receber o terceiro cartão amarelo na última rodada do Brasileirão, o técnico Abel Ferreira não comandará o Palmeiras no clássico contra o Santos, neste domingo (29), às 16h, na Vila Belmiro.





O português chegou ao Verdão em outubro de 2020 e, desde então, não esteve à frente da equipe em oito oportunidades. Assim como nas ocasiões em questão, o auxiliar João Martins será o treinador diante do Peixe.

Em coletiva após a vitória sobre o Deportivo Táchira durante a semana, pela Libertadores, Abel falou sobre o cartão amarelo que recebeu no jogo contra o Juventude. Na súmula da partida do torneio nacional, o árbitro Marcelo de Lima Henrique relatou que o treinador foi amarelado por “reclamar e protestar verbalmente contra as decisões da arbitragem, após ter sido advertido verbalmente”.

– Quando jogo com os melhores árbitros brasileiros, nunca tive problemas. Em relação ao último jogo, o amarelo que me foi dado foi muito bem dado, porque realmente eu não poderia ter dito o que disse. Nem deveria ter dito o que disse no final, porque a verdade é que acredito que o árbitro faz o melhor que pode e sabe. Pode não ser o suficiente, mas acredito que faça o melhor que pode e sabe – disse Abel.

A primeira vez que o técnico vitorioso do Alviverde não comandou seus jogadores foi em 2020, no jogo de volta contra o Ceará, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida, que marcou apenas sua terceira partida à frente do Verdão, foi onde aconteceu sua primeira expulsão.

Foram oito jogos sem o treinador português, sendo quatro vitórias, três empates e uma derrota, registrando um aproveitamento de cerca de 63%.

Tirando questões por conta de cartões amarelos e vermelhos, Abel Ferreira não estará no banco palmeirense pela décima sexta vez. Foram 13 confrontos comandados por João Martins, onde somou oito vitórias, cinco empates e 74% de aproveitamento.

Já em outros dois duelos, Vitor Castanheira assumiu a equipe e conquistou um empate e uma derrota.

Vale lembrar que a comissão portuguesa tem um retrospecto positivo no clube. Desde a estreia, em 5 de novembro de 2020, são 121 jogos, 81 vitórias, 30 empates e 30 derrotas. Além disso, foram 241 gols marcados e 117 sofridos.

Relembre os jogos em que Abel cumpriu suspensão pelo Palmeiras:



Palmeiras 8 x 1 Independiente Petrolero – Libertadores 2022

Deportivo Táchira 0 x 4 Palmeiras – Libertadores 2022

Palmeiras 2 x 2 Atlético-MG – Campeonato Brasileiro 2021

Palmeiras 0 x 2 Cuiabá – Campeonato Brasileiro 2021

Palmeiras 1 x 0 Fluminense – Campeonato Brasileiro 2021

Palmeiras 3 x 2 Santos – Campeonato Brasileiro 2021

Palmeiras 1 x 1 Atlético-GO – Campeonato Brasileiro 2020

Ceará 2 x 2 Palmeiras – Copa do Brasil 2020

