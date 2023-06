Abel Ferreira critica imprensa ‘rasa’ e valoriza elenco pela postura: ‘Encontraram o caminho’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 30/06/2023 - 1:09 Compartilhe

Abel Ferreira usou a coletiva de imprensa após a vitória do Palmeiras contra o Bolívar para dar recados. Depois de voltar a vencer e, mais uma vez, ter se garantido nas oitavas de final da Libertadores como o melhor time entre os 16, o treinador português não cansou de elogiar a postura do time na partida desta quinta-feira no Allianz Parque.

“A responsabilidade da vitória é total dos jogadores. Hoje eles encontraram o caminho e conseguiram fazer os gols. O que eu gosto nesta equipe é o caráter. Os mesmos que perderam no fim de semana fizeram quatro gols hoje e poderiam ter feito oito. Parabéns aos meus jogadores por terem feito uma grande partida e uma noite magnífica. Preciso enaltecer todo grupo, para ser jogador de futebol no Brasil é preciso ter uma casca muito forte, ter um time de jogadores de caráter”, salientou Abel.

Na partida desta quinta-feira, o Palmeiras foi dominante desde o início. Além dos quatro gols, o time de Abel Ferreira teve mais posse de bola, finalizou 26 vezes, acertou a trave uma vez e 12 dos chutes acertaram o gol do Bolívar, obrigando o goleiro Lampe a fazer seis defesas difíceis durante os 90 minutos de jogo no Allianz Parque.

‘NÃO CRIEM POLÊMICA’

Após a derrota para o Botafogo no último fim de semana, uma cena chamou a atenção. Ao fim da partida, Abel Ferreira saiu de campo sem cumprimentar Luis Castro, treinador do time carioca. Nesta quinta-feira, antes mesmo de começar a responder as perguntas em sua coletiva, o técnico do Palmeiras fez questão de explicar a cena e fazer mais uma crítica para a imprensa.

“Antes de começar, queria fazer um parênteses. Sempre que acaba o jogo eu saio na direção do túnel, desde que cheguei ao Palmeiras. Que isso fique claro. Para aqueles que fazem um jornalismo raso, eu sempre faço isso. Para não ficar dúvidas para ninguém. Cumprimento meu adversário, às vezes, no início, mas no fim saio sempre. Essa era a introdução que queria fazer para o jornalismo mais raso, alguns comentaristas mais rasos, para não criar confusão onde não existe. Eu tenho admiração pelo Luís Castro, falamos depois do jogo. Não criem polêmica onde não existe”, explicou o treinador.

Questionado sobre o momento do time, que vinha de duas derrotas e dois jogos seguidos sem marcar ao menos um gol pela primeira vez desde 2021, o técnico português não escondeu o que costumeiramente pede e pediu para os jogadores do Palmeiras neste período sem vitórias.

“Eu peço aos meus jogadores que eles não deem ouvidos para o que a imprensa diz. Precisamos nos blindar. Sabemos o que queremos, sabemos o que precisamos. Precisamos ter calma neste momento. Após a partida do Botafogo, quem viu o jogo e falou que nós jogamos mal e o Botafogo bem não sabe o que está falando. O Palmeiras é muito grande, não é o maior em termos de números, mas somos barulhentos. Peço aos nossos torcedores para acreditarem nos jogadores e no trabalho. Vamos para todos os jogos buscando a vitória”, completou o treinador.

