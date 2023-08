Abel Ferreira cita Messi e diz que Palmeiras precisa ‘adoçar’ as jogadas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 14/08/2023 - 22:33 Compartilhe

Abel Ferreira citou Lionel Messi para agradecer a torcida do Palmeiras por ter lotado o Allianz Parque e apoiar o time na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, conquistado com gol no último lance, marcado por Flaco López. O treinador pediu que os palmeirenses, como o craque argentino em sua empreitada nos Estados Unidos, desfrutem.

“O Messi saiu da Europa para ir a um lugar para jogar e desfrutar, ele a família e os torcedores”, afirmou o técnico, em referência à decisão do astro argentino de deixar o Paris Saint-Germain e ir defender o Inter Miami em uma liga periférica, a MLS, nos Estados Unidos.

“É só isso que peço aos torcedores: que venham ao estádio, que venham desfrutar da equipe, que nos apoiem como foi hoje”, completou o treinador português. Ele fez elogios ao Cruzeiro e admitiu que o empate, na sua visão, seria o resultado mais justo na arena palmeirense.

“Honestamente, hoje, se ficasse empatado, teríamos que aceitar”, opinou Abel. Na sua avaliação, faltou um pouco de criatividade para os meio-campistas e inspiração para os atacantes na hora de concluir as jogadas. O time, de fato, não tem sido tão eficiente nos últimos jogos.

“Faltou um bocadinho de açúcar no último terço. Adoçar aquelas jogadas, a tabela, adoçar o cruzamento. Não estivemos clarividentes e criativos como nós somos”, avaliou o comandante palmeirense.

Ele perdeu Gabriel Menino, que deixou o campo no primeiro tempo com dores na coxa, e Luís Guilherme, jovem fundamental para a vitória. O técnico não revelou a contusão do atleta. Apenas limitou-se a dizer que o meia-atacante “sentiu” e “está fora”. Confirmadas as lesões, eles se juntam a Dudu, que trata de um problema na panturrilha direita. Weverton e Piquerez não enfrentaram o Cruzeiro também, mas não têm lesões. Foram preservados devido ao desgaste físico.

“Nós gerimos porque não há outra forma”, lamentou Abel. “Nossos zagueiros jogaram, nosso 5 (Zé Rafael), que estava mais limitado, jogou. “Hoje estava na máxima força. Os que não jogaram é porque não podiam. Eu me preparo jogando. Nós treinamos para ganhar e jogamos para ganhar. É um estado de espírito”.

O Palmeiras voltou a vencer no Brasileirão e encerrou o primeiro turno na vice-liderança do torneio, com 34 pontos, 13 a menos que o líder Botafogo. No fim de semana, inicia o returno fora de casa. Encara o Cuiabá na Arena Pantanal, sábado, às 18h30.

